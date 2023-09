Dopo i concerti di anteprima, entra nel vivo il MedFest

Dopo il successo dei concerti di anteprima a Mandello e Carate Brianza con l’ensamble Irini, domani, giovedì 7 settembre, presso Palazzo delle Paure a Lecco è in programma la conferenza di apertura di MedFest, il festival dedicato al Medioevo nei territori delle province di Lecco e Monza e Brianza.

“Markalada: quando l’America aveva un altro nome” è il titolo dell’incontro, che vedrà la partecipazione di

Paolo Chiesa, docente di Letteratura latina medievale e filologia mediolatina all’università Statale di Milano e autore di un saggio storico di grande successo, recentemente pubblicato, da cui emerge come - sulla base di un’opera scritta da un frate milanese del ‘300 - già un secolo e mezzo prima del viaggio di Colombo, in Italia si conoscesse l’esistenza dell’America: una ricerca appassionante come una spy story.

Quindi, venerdì 8 settembre alle ore 21 il concerto inaugurale del festival, che avrà quale palcoscenico una suggestiva quanto poco conosciuta cornice quale è la chiesa di San Giovanni ai Morti a Laorca di Lecco: qui risuonerà "Il Canto della Sibilla - L’Apocalisse nelle tradizioni medievali” con Eugenia Amisano

(voce) e Musicaround ensemble, diretto da Vera Marenco. Il concerto sarà preceduto da una visita guidata

al cimitero di Laorca in collaborazione con l’associazione LaorcaLab.

I promotori

