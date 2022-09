"Medici di base, garantita la continuità di cura per i pazienti di Bellano ed Esino"

"L’attenzione del Comune rispetto al tema delle cure primarie e la presa in carico delle patologie croniche non viene mai meno. La consapevolezza delle difficoltà nel reperire i medici di medicina generale e le fatiche nella gestione di un servizio basilare per il benessere dei cittadini, ha stimolato il dialogo e la collaborazione operativa con Ats. Tutto ciò ha permesso di garantire la continuità di cura per i pazienti, nonostante la dottoressa De Maio, sostituta temporanea del Dottor Balconi, abbia rinunciato all’incarico".

La notizia è stata resa nota oggi dall'Amministrazione di Bellano guidata dal sindaco Antonio Rusconi precisando inoltre che, grazie alla collaborazione instaurata con il Dipartimento delle Cure Primarie di Ats e il Soccorso Bellanese, è stato possibile in tempi rapidi trovare una soluzione per mantenere la necessaria continuità di cura.

Da domani, lunedì 19 settembre, sarà quindi operativo un Medico di base presso la Casa Salute del Soccorso Bellanese, in via Papa Giovanni XXIII 7 a Bellano. Il dottore sarà presente il lunedì, dalle ore 16 alle 19, e il venerdì, dalle 15 alle 18. Il servizio di sostituzione temporanea, introdotto di recente e sperimentato con buoni risultati da parte di Ats, sarà garantito dai medici di continuità assistenziale dottor Enrico Gamba, dottor Daniele Colombo e dottoressa Beatrice Comini.

"La sinergia già avviata con la Casa della Salute del Soccorso Bellanese, nei cui ambulatori, in accordo con Ats, già operano la pediatra dottoressa Stefania Di Candia e il medio di medicina generale Letizia Luppino, si conferma risorsa preziosa e irrinunciabile, anche nell’ottica delle recenti indicazioni della Dgr 6762 del 25 luglio 2022 che considerano l’integrazione con i Comuni e le loro organizzazioni di servizi la strategia per garantire un reale 'welfare della quotidianità', ma anche nuovi confronti e accordi locali" - commenta Jessica Vanelli, assessore ai Servizi sociali del Comune di Bellano.

"In particolare la collaborazione tra i medici di medicina generale, possibilmente riuniti in poli ambulatori, è nuovamente sostenuta e promossa, e si integrerà con le azioni delle future Case di Comunità e Ospedali di Comunità, ottimizzandole. In questo contesto - aggiunge Jessica vanelli - il ruolo di facilitazione delle Amministrazioni locali è ovviamente fondamentale e il Comune di Bellano manterrà il proprio impegno".

Servizi, medici e orari: tutti i dettagli

Il servizio di sostituzione medica del dottor Balconi sarà attivo anche presso l’ambulatorio comunale di Esino Lario, in via Dante Alighieri 1, il martedì dalle ore 13 alle 16, il mercoledì dalle 16 alle 20, e il venerdì dalle 13 alle 16. L’accesso agli ambulatori avverrà solo su appuntamento. Per prenotare una visita o in caso di infezione accertata da SARS-CoV-2 è possibile contattare i Medici ai seguenti numeri: Per Bellano 334 1076802 (lunedì, dalle 14 alle 16 - venerdì, dalle 13 alle 15); per Esino (martedì dalle 10 alle 12, al 338 4714025 - mercoledì dalle 10 alle 16, al 389 0416652 - venerdì dalle 10 alle 12, al 338 4714025).

L'Amministrazione comunale segnalainoltre che la dottoressa Luppino ha rivisto i propri orari: lunedì dalle 15.30 alle 18.30; martedì dalle 10 alle 12; mercoledì dalle 15.30 alle 18.30; giovedì (riservato ai lavoratori) dalle 18 alle 19; venerdì dalle 10 alle 12. Riceve anche il mercoledì, nell’ambulatorio Comunale di Vendrogno dalle 10.30 alle 11.30. Inoltre dalle 8 alle 10, dal lunedì al venerdì, è possibile contattare il servizio di segreteria per appuntamenti, impegnative e certificazioni (telefono o whatsApp allo 0341.17161000). Oppure è possibile scrivere alla dottoressa alla mail studiomedicoluppino@tim.it. La dottoressa Luppino mette, inoltre, a disposizione un servizio di urgenza- emergenza dalle 8 alle 20, dal lunedì al venerdì, tramite whatsApp al n. 0341 17161000.