L’asilo per cani compie 3 anni e Cecilia avvia una nuova start up

Sono ormai passati 3 anni dall’inaugurazione del primo asilo per cani del Meratese, un’attività che si è affermata come solida realtà offrendo un valido servizio ai proprietari dei 4 zampe. Cecilia, fondatrice e titolare dell’asilo "Amici di Ceci", ha ora pensato di dare vita ad una nuova start up: si dedicherà alla formazione delle nuove aspiranti imprenditrici nel percorso di pianificazione e lancio di un asilo per cani, condividendo con loro i segreti del suo successo.

Come mai questa scelta? "È da parecchio tempo che mi frulla in testa questa idea - spiega l’educatrice cinofila - dobbiamo renderci conto del fatto che i tempi sono cambiati: i nostri cani fanno parte del nucleo famigliare e i proprietari sono maggiormente attenti al loro benessere ed alle loro esigenze rispetto ad alcuni anni fa. Tra qualche anno le strutture come la mia saranno presenti in ogni città per rispondere ad una richiesta sempre più crescente. Dobbiamo assicurarci, per il benessere degli ospiti e la serenità dei clienti, che gli asili siano gestiti con cura ed attenzione - prosegue Cecilia - è inoltre necessario che le strutture per cani vengano avviate a seguito di un’attenta analisi del mercato, del collocamento, degli spazi e degli investimenti necessari in modo da avviare un’attività di successo".

"Spesso ripenso al percorso che ho seguito per maturare l’idea di aprire un asilo per cani: una ricerca di informazioni durata parecchi mesi, che ha richiesto anche una buona dose di progettazione e di studio del piano d’impresa - continua Sala - in pochi, anzi direi quasi nessuno, erano disposti ad aiutarmi sia perché l’attività era pressoché sconosciuta ma anche perché gli asili per 4 zampe già avviati non avevano alcuna intenzione di condividere i loro segreti. E’ per questo motivo che, a distanza di qualche anno e dopo avere consolidato la mia esperienza nel campo della gestione degli asili per cani, ho deciso di aiutare chi sta pensando di intraprendere il mio stesso percorso".

Attenti a non prendere questa attività "sotto zampa"

Cecilia ci tiene a sottolineare il fatto che aprire un asilo per cani richiede investimento, competenze adeguate, grande volontà di mettersi in gioco oltre che sacrificio perché si tratta di lavorare 11-12 ore al giorno con un grosso carico di responsabilità.

"Spesso l’avvio di questa attività viene preso 'sotto zampa' e si pensa solo al lato positivo del lavoro con tanti baci e carezze ai cani - sottolinea quindi Ceci - Tramite la nuova start up pensata per chi vuole aprire un asilo per cani, mi sono posta l’obiettivo di guidare attraverso una scelta consapevole le aspirati imprenditrici (la maggior parte degli asili per cani è infatti gestita da donne), per valutare insieme se si tratta del lavoro che fa per loro, se la zona dove vogliono aprire è quella più indicata e se dispongono delle risorse finanziarie e delle competenze necessarie all’avvio dell’attività. Gli anni trascorsi in azienda, lavorando anche su processi di miglioramento continuo e qualità aziendale, mi permettono di cercare sempre il massimo da ogni iniziativa".

La guida Zampasilo

Intanto è fin da ora disponibile la guida "Zampasilo" dedicata all’approfondimento delle tematiche per

l’apertura di un asilo per cani. Cecilia offre inoltre consulenze strategiche prenotabili sul sito. Nel prossimo futuro l’obiettivo della Ceci’s academy è quello di creare un network delle aspiranti maestre di asili per cani ed offrire corsi mirati e specialistici che trattino anche tematiche non strettamente cinofile, come ad esempio la parte di tutela legale e di gestione della clientela. Il sito con i consigli da seguire per chi sta iniziando a valutare di aprire un asilo per cani è già online: www.ceci-academy.com e la consulenza con Ceci è prenotabile fin da ora.