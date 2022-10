All'asilo dei cani una puppy class di Halloween

L’asilo dei cani di Merate apre le porte ai cuccioli con i loro amici umani per un appuntamento davvero unico: una Puppy Class a tema Halloween che si terrà questo sabato 29 ottobre alle ore 15. Di cosa si tratta? Lo spiega Ceci, la maestra di questo asilo esclusivo che opera da ormai alcuni anni sul territorio del Meratese: "Una puppy class è un incontro di socializzazione tra cuccioli a cui partecipano anche i proprietari, durante il quale vengono insegnate le basi dell’educazione e della comunicazione tra cani, sotto la guida attenta di un’educatrice cinofila esperta in materia".

"Abbiamo deciso di organizzarla - prosegue Cecilia - perché a livello di asilo puntiamo molto sui cuccioli poiché è solo partendo da delle solide basi di educazione e di socializzazione con gli altri cani che si riuscirà a far crescere un adulto più equilibrato e gestibile da parte della famiglia umana. Abbiamo pensato a questa occasione anche per avvicinare i neo proprietari al nostro servizio esclusivo di asilo, molto utile soprattutto nel caso dei cuccioli poiché frequentando la nostra struttura quotidianamente hanno la possibilità di sviluppare delle solide competenze relazionali con i loro simili, trascorrendo l’intera giornata in loro compagnia".

Cosa aspettarsi dall’incontro di sabato? "I proprietari potranno vedere i lori cuccioli in azione con gli altri cani analizzando insieme al nostro staff la tipologia di interazione e cercando di coglierne tutti i particolari e le sfaccettature - aggiunge l'ideatrice dell'iniziativa - Sono previsti dei momenti educativi in cui verranno insegnati alcuni esercizi e simpatici tricks, ci sarà il percorso di Halloween da affrontare insieme e non mancherà la possibilità di scattare qualche foto a tema. Per tutti sono previsti snack e premietti a volontà, inoltre ci sarà la possibilità di conoscere altre famiglie con i loro cuccioli e confrontarsi con loro oltre che ottenere degli ottimi consigli dalla maestra dell’asilo".

Chi può partecipare? L’incontro è riservato ai cuccioli fino ai 6 mesi di età in regola con le vaccinazioni ed alle loro famiglie umane. E’ obbligatoria l’iscrizione prenotando i biglietti tramite questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-halloween-puppy-class-440789482207 Per maggiori info è possibile contattare l’asilo al numero 351 7474749.