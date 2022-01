"Sos adolescenti, i nostri figli oltre la pandemia"

L’Associazione Dietrolalavagna di Merate inizia le sue attivita nel 2022 con uno sguardo alla situazione che i nostri giovani hanno vissuto e stanno vivendo in questo delicato momento di emergenza sanitaria. Un tema ancora di stretta attualità, che si unisce al dibattito sempre acceso sulla Dad e la scuola in presenza, oltre a tanti aspetti pisocologici e sociali legati agli efffetti collaterali del covid e delle restrizioni legate alla pandemia.

A quasi due anni dall'inizio dell'emergenza l'associazione meratese vuole dunque cercare di tracciare un quadro aggiornato e di capire meglio quello che la pandemia ha lasciato nei nostri adolescenti con un ciclo di due conferenze dal titolo “S.O.S. Adolescenti - I nostri figli oltre la pandemia”. Si tratta di conferenze aperte a tutti i soci con prenotazione obbligatoria al form google: https://t.ly/ypnS Maggiori informazioni sulla pagina web dell’associazione al link: https://www.dietrolalavagna.it

I due appuntamenti

27 gennaio 2022 ore 20:45

Relatore: dottor Matteo Lancini. Titolo: L’eta` tradita - Oltre i luoghi comuni sugli adolescenti. Luogo: presso l’aula magna “Paolo Borsellino” del Liceo statale “G. Agnesi” e dell’Istituto tecnico statale “F. Viganò - via dei Lodovichi 10, Merate.

10 febbraio 2022 ore 20:45

Relatrici: dottoressa Roberta Invernizzi e dottoressa Carmen Baldi. Titolo: Riorganizzare la speranza: adolescenti e giovani oltre la pandemia. Luogo: presso auditorium comunale “Giusi Spezzaferri” - Piazza degli Eroi 3, Merate.

I relatori

La prima conferenza con Matteo Lancini prende spunto dal suo ultimo libro dal titolo “L’eta` tradita - Oltre i luoghi comuni sugli adolescenti” (Raffaello Cortina Editore 2021) per fare il ritratto piu' aggiornato di giovani e giovanissimi senza trascurare il ruolo degli adulti "indicando la strada da percorrere per svolgere al meglio il proprio ruolo e per smettere di guardare gli adolescenti senza vederli”.

Matteo Lancini e' uno psicologo e psicoterapeuta. Presidente della Fondazione “Minotauro” di Milano e docente presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università Milano-Bicocca e presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica di Milano. È direttore del master “Prevenzione e trattamento della dipendenza da internet in adolescenza” e insegna nella Scuola di formazione in Psicoterapia dell’adolescente e del giovane adulto del Minotauro.

La seconda conferenza con la dottoressa Carmen Baldi e la dott.ssa Roberta Invernizzi vuole delineare un quadro aggiornato degli adolescenti del lecchese: quali le nuove realtà e i bisogni del nostro territorio? Come possiamo aiutare i nostri giovani a riorganizzare la speranza? Carmen Baldi e Roberta Invernizzi sono psicologhe e psicoterapeute del progetto #quindiciventiquattro dell'Asst di Lecco. Il progetto #quindiciventiquattro e’ uno spazio di ascolto psicologico aperto alle ragazze e ai ragazzi dai 15 ai 24 anni e alle loro famiglie gestito dall’Asst di Lecco con due sedi: una a Lecco in via dell’Eremo 28 e l’altra a Merate in viale Garibaldi 17.