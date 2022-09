Taglio del nastro per la nuova sede Cisl

Taglio del nastro questa mattina alla nuova sede sindacale di via De Gasperi 135 a Merate. La Cisl Monza Brianza Lecco ha voluto infatti investire su nuovi spazi, più ampi e funzionali, e soprattutto sui numerosi operatori che ogni giorno li animano accogliendo lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati del territorio Meratese. I nuovi uffici si trovano a pochi metri dalle sede dell’Agenzia delle Entrate e dall’Ospedale Mandic.

Dal Caf per le pratiche fiscali all'ufficio vertenze

La nuova location ospita le categorie sindacali dei lavoratori attivi, il sindacato dei pensionati Fnp Cisl, il Patronato Inas, il Caf per le pratiche fiscali, l’ufficio vertenze, lo sportello artigiani, l’Anolf, ufficio dedicato agli immigrati, il Sicet, sindacato degli inquilini, l’Adiconsum, l’associazione dei consumatori promossa dalla Cisl, lo Sportello sociale dedicato all’ascolto e all’orientamento ai servizi presenti sul territorio e alle agevolazioni per le persone fragili e lo sportello lavoro per le pratiche di disoccupazione.

Alla cerimonia d'inaugurazione erano presenti il Segretario Usr Lombardia, Fabio Nava, e il Segretario Generale Fnp Lombardia, Osvaldo Domaneschi, il Segretario Generale Cisl Monza Brianza Lecco, Mirco Scaccabarozzi e il Segretario Generale dei pensionati Cisl del territorio, Giorgio Galbusera. Al taglio del nastro, dopo la benedizione di don Eugenio Folcio, è intervenuto il sindaco di Merate, Andrea Ambrogio Robbiani.

"La Cisl sceglie di stare vicino alle persone con nuove sedi sui territori"

"In questo grave momento di incertezza economica dettata da due anni di pandemia e dalla preoccupazione per l’aumento dei costi energetici e dei beni di consumo - ha dichiarato Mirco Scaccabarozzi - la Cisl sceglie di restare vicino alle persone investendo nell’apertura e l’ampliamento di nuove 'case' sindacali nei territori. Un ringraziamento va ai pensionati della Fnp Cisl e a tutti coloro che hanno collaborato per rendere possibile questa progetto". Dello stesso avviso Giorgio Galbusera: "Non viene meno l’impegno della Fnp Cisl nel portare la capacità di ascolto dei nostri volontari laddove serve di più, in mezzo alla gente, nei centri e nelle comunità del territorio. Tutelare la parte più indifesa della popolazione resta la nostra priorità".

Molte le richieste di aiuti per bisogni medici e assistenziali

"In una società che si sta incamminando sempre più verso la digitalizzazione, sia nel lavoro che nella vita di tutti i giorni aprire nuove sedi significa mantenere un forte legame con le persone e valorizzare il territorio e la sua comunità - ha invece commentato Fabio Nava - Il contatto umano resta un valore aggiunto nel fare Sindacato".

"Quella di Merate è la seconda nuova sede Cisl che inauguriamo negli ultimi mesi sul territorio - ha ricordato infine Osvaldo Domaneschi - e questo è rappresentativo della capacità della Categoria di essere presente e testimone delle questioni e dei fatti che ogni giorno devono essere affrontati. Oggi siamo di fronte ad un aspetto che ci impegna molto: la riforma socio sanitaria. Mai come in questo momento nelle nostre sedi arrivano persone che ci chiedono di essere aiutate e indirizzate nel momento del bisogno sanitario e sociale perché non sanno a chi rivolgersi, come risolvere i loro problemi. Un tema delicato e centrale nella vita delle persone".