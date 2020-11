Raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà con Croce Rossa Merate e Coop

Una raccolta alimentare per assicurare ai nuclei famigliari in difficoltà economiche una spesa settimanale con generi di prima necessità. È quanto organizzerà sabato 5 dicembre il Comitato di Merate della Croce Rossa Italiana grazie alla collaborazione del punto vendita Coop di via Goffredo Mameli 6 a Merate. L’iniziativa permetterà di raccogliere viveri a lunga conservazione che saranno successivamente distribuiti dall’associazione alle fasce sociali più bisognose della popolazione, attraverso i canali attivati con le Amministrazioni comunali del territorio.

La clientela del supermercato potrà acquistare prodotti a lunga conservazione come pasta, riso, farina, olio, alimenti in scatola o per l’infanzia e lasciarli, all’uscita del supermercato, ai volontari della CRI di Merate. I prodotti saranno poi inventariati e suddivisi all’interno di decine di pacchi alimentari che verranno consegnati nel corso delle settimane seguenti ai nuclei famigliari meratesi che non sono in grado di provvedere al proprio sostentamento.

«Sono continue le richieste di aiuto da parte di quanti, colpiti dalla crisi, non riescono a garantire una spesa settimanale alla propria famiglia»

«Sono infatti continue le richieste di aiuto di quanti, colpiti dalla crisi, non riescono a garantire una spesa settimanale alla propria famiglia - fanno sapere i volontari - La Croce Rossa di Merate è impegnata da mesi nella distribuzione di spese settimanali, in collaborazione con gli uffici dei Servizi sociali e alla persona di diversi Comuni dell’area meratese. Centinaia di nuclei famigliari sono stati finora aiutati dal Comitato locale di Croce Rossa Italiana che, grazie alla generosità di chi vorrà contribuire alla raccolta presso il supermercato Coop di Merate, potrà continuare a soddisfare le sempre più numerose richieste».