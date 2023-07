A Ballabio il mercato estivo del giovedì diventa sempre più ricco

Ripartito a Ballabio il mercato estivo del giovedì nella centralissima Piazza Hillion. L'Amministrazione comunale del paese valsassinese, in collaborazione con Fiva Lecco, ha annunciato infatti l'arrivo di nuove bancarelle che arrichiranno l'offerta proposta ai residenti e ai tanti villeggianti, tra cui frutta, verdura, formaggi, alimentari e casalinghi, in aggiunta a quelle storiche di pesce e abbigliamento.

"Il mercato estivo del Giovedì - dichiara il sindaco Giovanni Bruno Bussola - è ormai una tradizione per Ballabio, e i ballabiesi sanno che possono venire a prendere dell'ottimo pesce e tanti altri prodotti. Ringrazio Rino Barbieri, presidente di Fiva Lecco, per l'aiuto che ci ha dato nel trovare nuovi espositori in modo da poter ampliare l'offerta".

"Ricordo inoltre - prosegue il primo cittadino del comune della Valle - che tutti i giovedì mattina è attivo anche un servizio bus gratuito con fermata proprio in piazza Hillion".