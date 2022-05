L'Europa è tornata sul lungolago di Lecco con il mercato: gusto (e non solo) in centro

Riecco il mercato europeo. Dopo due anni di stop obbligato a causa della pandemia, l'ormai tradizionale manifestazione è tornata a far capolino sul lungolago di Lecco, con tanto di taglio del nastro avvenuto a mezzogiorno di venerdì 20 maggio. Cibo, bevande e tanta oggestica proveniente da vari angoli del Vecchio Continente, come da consueto format della tre giorni, che porta migliaia di persone nella zona centralissima della città capoluogo.

Il mercato europeo di Lecco

Da venerdì 20 a domenica 22 maggio ecco una ricca offerta gastronomica e non solo, tanti prodotti e curiosità da tutta Europa, per colorare il lungo fine settimana di Lecco. Più di 60 espositori sono attesi nella zona centralissima del capoluogo per un appuntamento che si preannuncia come una festa per tutti e in piena sicurezza dopo due anni di stop forzato.

Ad animare il lungolago arriveranno street fooder da tutto il mondo, con i loro piatti tipici da Brasile, Messico, Grecia, India e Germania. Non mancheranno le birre artigianali della Repubblica Ceca, i biscotti dalla Gran Bretagna e altre prelibatezze per un giro del mondo dei sapori. Alcune novità rispetto alle edizioni passate ci saranno fra i produttori italiani con prodotti di qualità Dop. Il mercato europeo di Lecco, infatti, si arricchisce del gusto della tradizione pugliese, di peculiarità territoriali come l’aglio rosso di Sulmona oltre che di formaggi e salumi tipici delle Marche.

Non solo cibo, accanto alle cucine internazionali ci saranno artigiani della pelle e dell’oreficeria, oltre che abbigliamento, giocattoli, ventagli e prodotti per la cura della persona. Il taglio del nastro è previsto per venerdì 20 maggio alle ore 12.00. A seguire la manifestazione resterà aperta con orario continuato dalle 9.00 alle 24.00 sia venerdì 20 che sabato 21, mentre domenica 22 il mercato chiuderà alle 22.00.

Giovanni Cattaneo, assessore all’attrattività territoriale di Lecco, ha spiegato che “l’amministrazione comunale e la città accolgono il mercato europeo che ritorna sulle sponde del lago con la voglia e l’impegno ad essere ancora più attrattivi e responsabili nella promozione della qualità. Siamo ormai in piena stagione turistica e questo è un appuntamento molto atteso da tutti”.

Giulio Zambelli, presidente di Promozione Confesercenti Bergamo, ha invece fatto presente come l'associazione sia felice “di tornare nella bellissima cornice del Lungo Lago di Lecco con la professionalità e la qualità degli ambulanti che, da tutta Italia e da molte regioni europee arrivano a offrire i loro prodotti, creando un appuntamento sempre atteso e partecipato dalle famiglie e dal pubblico di ogni età, con visitatori che arrivano anche da fuori Provincia e speriamo possano generare un indotto positivo per tutta la città”.