Eccellenze della città: 31 valmadreresi ricevono il contributo per il merito scolastico

Tempo di premiazioni in città. Si e? svolta a metà settimana, presso la Sala Consiglio del Comune di Valmadrera, la cerimonia di consegna dei contributi per il merito scolastico a favore degli studenti meritevoli residenti a Valmadrera come da bando pubblicato dall’amministrazione e relativo ai risultati ottenuti nell’anno scolastico 2020/2021.



Da sinistra: Brioni, Dell'Oro e Butti

Merito scolastico a Valmadrera: i nomi dei premiati

La Giunta Comunale è stata rappresentata per l’occasione dal vice sindaco e assessore all’istruzione Raffaella Brioni e dagli assessori al bilancio Martina Dell’Oro e alla cultura e sport Marcello Butti. Dopo i complimenti rivolti ai 31 studenti per gli ottimi risultati ottenuti nello scorso anno scolastico, “nonostante tutte le difficolta? che la pandemia ha portato anche nella scuola e che purtroppo si sta ripresentando” e dopo aver spiegato che l’entita? dei premi e? stata, come previsto dal bando stesso, rimodulata in modo tale da poter premiare tutte le domande pervenute, si è proceduto all’assegnazione dei contributi e di un attestato ai seguenti studenti:

Anna Albinola voto 10 - Esame 3a media Istituto Comprensivo di Valmadrera

Francesca Colombo voto 10Lode - Esame 3a media Istituto Comprensivo di Civate

Ederico Crimella voto 10Lode - Esame 3a media Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco

Giada Pellegatta voto 10 - Esame 3a media Istituto Comprensivo di Valmadrera

Emma Piazza voto 10 - Esame 3a media Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco

Lorenzo Piazza voto 10 - Esame 3a media Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco

Stefano Delgato Pimentel voto 10 - Esame 3a media Istituto Comprensivo di Valmadrera

Emanuele Ratti voto 10 - Esame 3a media Istituto Comprensivo di Valmadrera

Marco Rusconi voto 10 - Esame 3a media Istituto Comprensivo di Valmadrera

Simone Invernizzi media 9,30 – 3a I.I.S. Badoni di Lecco

Andrea Lozza media 9,36 – 4a I.T Economico Maria Ausiliatrice di Lecco

Lorenzo Pina media 9,25 – 4a I.T Economico Maria Ausiliatrice di Lecco

Giulia Sandretti media 9,30 - 2a Liceo Classico Manzoni di Lecco

Rebecca Somaschini media 9,23 – 4a Liceo Linguistico Bachelet di Oggiono

Edoardo Valagussa media 9,58 - 4a Liceo Scientifico Collegio Volta di Lecco

Maria Ana Anghileri voto 94/100 – Diploma I.I.S.S. Bertacchi di Lecco

Matteo Bertoldini voto 100/100 – Diploma I.I.S.S. Parini di Lecco

Simone Berva voto 100/100 – Diploma I.I.S. Badoni di Lecco

Paolo Brivio voto 100/100 – Diploma I.I.S.Rigoni Stern di Bergamo

Erika Castagnera voto 98/100 – Diploma Liceo Linguistico Manzoni di Lecco

Caterina Chissotti voto 98/100 – Diploma Liceo Scientifico e Musicale Grassi di Lecco

Stefano Frigerio voto 90/100 – Diploma I.I.S. Badoni di Lecco

Alessandra Isella voto 100/100 – Diploma Liceo Scientifico e Musicale Grassi di Lecco

Stefano Longhi voto 100/100 – Diploma I.I.S. Badoni di Lecco

Silvia Negri voto 96/100 - Diploma Liceo Classico Leopardi di Lecco

Susanna Rondinelli voto 100Lode – Diploma Liceo Classico Manzoni di Lecco

Andrea Rusconi voto 92/100 – Diploma I.S.S. Bovara di Lecco

Chiara Rusconi voto 100/100 – Diploma Liceo Scientifico e Musicale Grassi di Lecco

Francesca Rusconi voto 100/100 – Diploma I.I.S.S. Parini di Lecco

Nadia Rusconi voto 95/100 – Diploma Liceo Scientifico e Musicale Grassi di Lecco

Giulia Sardu voto 97/100 – Diploma Liceo Artistico Medardo Rosso di Lecco

Sono stati consegnati 80 euro ai ragazzi che hanno superato gli esami della 3a Scuola Secondaria di Primo grado (ex media) e 170 euro ai ragazzi delle Scuola Secondarie di 2° grado (ex Superiori).