Torna la Messa della domenica in diretta dalla Basilica di San Nicolò

Torna la Messa della domenica in diretta in Basilica. Domenica 12 febbraio riprende la trasmissione live della funzione festiva delle ore 10 dalla Basilica di San Nicolò a Lecco. "In questo modo la Messa può tornare ad abitare anche le case di tutti i fedeli della nostra Comunità" spiega il prevosto don Davide Milani.

La trasmissione della Messa sul sito Leccocentro.it e sul canale Youtube di Lecco Centro comporta dei costi tecnici ed energetici per le riprese e la messa in onda. La diretta, in queste domeniche, era stata interrotta esclusivamente per mancanza di risorse economiche.

"La ripresa delle trasmissioni è possibile grazie ad alcuni donatori che coprono le spese tecniche - lancia l'appello il prevosto don Davide Milani - Per continuare serve l'aiuto di tutti coloro che ne beneficiano e intendono sostenere l'utilizzo di questo strumento".

Come donare