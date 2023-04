Abbadia, il rombo dei motori accompagna il ricordo del piccolo Michele

La pioggia non ha fermato il Micky Motor Day edizione 2023. La manifestazione in ricordo del piccolo Michele, strappato alla vita a soli 10 anni da un sarcoma osseo, ha portato in strada ad Abbadia tantissime persone e soprattutto i suoi amati motori, a quattro e due ruote.

L'evento, patrocinato dal Comune di Abbadia Lariana, è organizzato dai genitori e dagli amici di Michele, confluiti nell'associazione "Micky sempre con noi", e vanta finalità benefiche: raccogliere fondi e strumentazione per il reparto pediatrico dell'istituto dei tumori di Milano.

La kermesse ha avuto inizio sabato al Lido con lo spettacolo di moto acrobatiche, per proseguire poi nel giardino della casa parrocchiale. Alla sera concerto della Project Rock School. Domenica tradizionale esposizione di auto e moto sul lungolago, celebrazione della messa alla parrocchiale di San Lorenzo alla quale è seguito un momento importante: il brindisi per celebrare i 18 anni di Micky, con accensione motori in segno di saluto.

In parrocchia tanti hanno scelto di pranzare grazie al servizio cucina allestito, mentre nel pomeriggio, prima che si scatenasse il diluvio, molti appassionati hanno scelto di provare il taxi rally tra Linzanico e Crebbio. Per tutta la durata della manifestazione è stato inoltre aperto il Civico museo setificio Monti. La pioggia ha condizionato la parte finale della festa, ma non lo spirito e il ricordo di Michy.

(Per il contributo alla gallery fotografica si ringrazia Alberto Bottani)