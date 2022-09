Il miele di Salvatore dal lago alla ribalta nazionale

Il miele di Salvatore Astorino luccica come oro. Per il terzo anno consecutivo il nettare prodotto dalle api del mandellese è valso un premio al prestigioso concorso Tre Gocce d'Oro. Non soltanto uno, ben quattro dei suoi mieli hanno ottenuto infatti l'ambito riconoscimento: quello di Castagno ha ricevuto Due Gocce d'oro, un tipo di Millefiori Due e due diversi lotti di Millefiori rispettivamente Una Goccia d'oro.

L'iniziativa si è svolta nell'ambito delle manifestazioni apistiche 2022 a Castel San Pietro Terme e ha visto partecipare 540 apicoltori per complessivi 1.466 mieli proposti: 17 sono stati contrassegnati da Tre Gocce d'Oro, 201 con Due e 288 con Una.

"Ho ottenuto riconoscimenti per il terzo anno consecutivo, questa volta addirittura con quattro mieli diversi - spiega Salvatore - Sono soddisfatto perché significa che c'è un miglioramento in termini di qualità. Il castagno non è nuovo ai premi, quindi si è confermato. Si sono aggiunti tre millefiori diversi, uno prodotto nella pianura bergamasca e due prodotti qui in Brianza. Sul Castagno, quando vieni premiato, significa che il campione corrisponde a standard elevati di purezza del prodotto; sui Millefiori, oltre all'analisi organolettica e qualitativa, viene preso in considerazione un indice di gradimento del consumatore".

Per questo motivo Salvatore si è orientato sul Millefiori. "Ho cercato di prendere una strategia commerciale diversa. I Millefiori delle nostre zone sono molto aromatici e non sono apprezzati da tutti, mentre quelli più delicati sono più gettonati. Certo, i primi rappresentano meglio le caratteristiche naturali del territorio, per cui è necessario prendere in considerazione tutti questi elementi".

"Crescita nonostante caldo e caro vita"

La crescita dell'azienda Miele Astorino è evidenziata anche da altri fattori. "Rispetto allo scorso anno la produzione è andata meglio, pur fra grandi difficoltà dovute al caldo torrido del 2022 - prosegue il giovane mandellese - La primavera è stata generosa nonostante il secco, ma l'estate siccitosa ha compromesso più del 50% del raccolto. Quest'anno abbiamo perso quello estivo e nel 2021, per il freddo, quello primaverile. Purtroppo le stagioni non sono più regolari come una volta, prendiamo quello che c'è. A questo si affiancano i costi di produzione già raddoppiati. Ma ho diverse idee e ambizioni per il futuro".

Salvatore infatti ha intenzione di far diventare il suo marchio un vero e proprio brand, con l'apertura di nuovi punti vendita. "Punto a zone di rilevanza turistica - spiega - per far conoscere un'eccellenza del territorio anche a chi viene da fuori, offrendo allo stesso tempo opportunità di lavoro a persone che potrebbero prendersi cura di questi negozi".