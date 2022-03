Torna la classifica Top Hairstylist: tre parrucchieri lecchesi tra i migliori d'Italia

Sono tre i parrucchieri lecchesi scelti per far parte di Top Hairstylist, da oltre 20 anni la guida ai migliori parrucchieri d'Italia. L'edizione 2022 è racchiusa in un book di 240 pagine, che raccoglie appunto i migliori hairstylist selezionati tra i circa 86mila esistenti sul territorio italiano. I saloni al “top” si sono distinti per diversi fattori, tra cui la qualità dei servizi offerti ai clienti, il rapporto con il prezzo richiesto al pubblico, il livello dei prodotti utilizzati, il comfort dell'ambiente, la professionalità del team.

Non solo. “A fare di un salone uno dei migliori in Italia – fanno sapere da Top Hairstylist – non è solo il lusso degli arredi, ma soprattutto il benessere che è in grado di far raggiungere alle sue ospiti. Per questa ragione ad essere premiati sono stati i professionisti che hanno scelto di seguire percorsi di formazione costanti per garantire il meglio alle loro clienti. Molti di loro sono anche pedanisti, direttori artistici o tecnici, scelti come ambasciatori di brand internazionali”.

Tre saloni lecchesi in Top Hairstylist

In tutta la Lombardia sono solo una trentina i saloni selezionati: 4 sono a Bergamo, uno solo a Brescia, uno a Como, 3 a Lecco, 3 in provincia di Monza e Brianza, 12 a Milano (tra cui dei fenomeni cult come Aldo Coppola e Gianni Severgnini), uno a Sondrio e 5 a Varese. I tre lecchesi sono “The Loft - Semeraro Milano”, “Christian Coluccio Stilista” e Vip Parrucchieri.

La realtà di “The Loft - Semeraro Milano”, in via Nazionale a Colico, nasce dalla figura di Dino Semeraro che, formatosi nelle più prestigiose accademie, diventa stilista-educator quando non solo segue corsi, ma li tiene, collaborando con marchi del settore. Il progetto “The Loft” inizia in seguito, dalla passione e dall’amore per una disciplina, supportati dalla vicinanza lavorativa del padre Giovanni e del fratello Alessandro; sorge dalla ricerca della natura e si allontana dalla frenesia metropolitana della città milanese. Così sulle sponde del lago di Como, l’unicità di ogni persona è affidata a mani esperte come quelle di un artigiano, saldo sulle proprie conoscenze ma in continua evoluzione: un’esperienza totale che coinvolge tutti i sensi, realizzata da professionisti dello stile che si prestano ad esaltare volti e personalità.

Consulente d’immagine, parrucchiere e make-up artist, Christian Coluccio è il direttore del salone lecchese di via Tonio da Belledo, Lecco, che ha a che fare con la bellezza da moltissimo tempo, tanto da aver fatto dello stile un aspetto cardine del suo percorso professionale. La sua profonda conoscenza delle tecniche lo rende un esperto di bellezza a tutto tondo a cui potersi affidare pienamente, anche nei backstage delle Fashion Week: il suo impegno è trasversale, unito a una raffinata sensibilità nella scelta delle tecniche e nel confronto con il cliente. Il taglio è tutto in un look ma il primo step consiste nello studio e osservazione attenta delle caratteristiche uniche - e irripetibili - di ogni cliente, per poi condurre un contouring specifico di sfumature e colori sulla forma scelta. Coluccio ha alle spalle un lungo curriculum di formazione e di successi professionali presso l’Accademia Aldo Coppola di Milano, e ha studiato make-up con Diego dalla Palma.

L’esperienza acquisita sul campo risulta essere un ingranaggio importante in una carriera stilistica come quella che definisce il salone di via Carlo Porta, Lecco, Vip Parrucchieri gestito da Antonella David: ne deriva una lunga collaborazione con Matrix da cui il team riceve la formazione. Il progetto e la tradizione si percepiscono nella cura dei dettagli e nella massima professionalità che li contraddistinguono da sempre, ma ciò che è in continuo aggiornamento è la creatività. Da qui, ogni servizio è completamente personalizzato e ottenuto sempre attraverso trattamenti specifici, dal taglio al colore, dall’acconciatura alla manicure e pedicure e ha l’obiettivo di rispondere a qualsiasi richiesta di stile.