Preparare a università e lavoro: la nuova classifica delle scuole superiori lecchesi

Sono sempre a buoni livelli le scuole della provincia di Lecco. Gli studenti, che ottengono il diploma negli istituti del Lecchese, si confermano ben preparati, con solide basi per affrontare gli studi universitari, supportato da un generalizzato miglioramento nei dati. E si trova anche sbocco immediato nel mondo del lavoro.

A dirlo e riconfermarlo (rispetto al 2020) è la nuova edizione di EDUSCOPIO.it, il portale della Fondazione Agnelli con i dati aggiornati e le graduatore delle scuole superiori che - appunto - meglio preparano agli studi universitari, "seguendo" gli ex-studenti di ogni istituto durante il 1° anno di università, verificandone - così - capacità e preparazione.

I dati ottenuti permettono di confrontare le scuole sulla base: della media dei voti conseguiti agli esami e della percentuale di esami superati dai diplomati di ogni istituto, ma non solo: a fornire una valida indicazione c'è un indice - detto "FGA" - che unisce la media dei voti e i crediti ottenuti, dando lo stesso "peso "ad entrambi gli indicatori.

Le novità

Online dal 12 novembre la nuova edizione 2020 di Eduscopio.it, con i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Il portale - nato nel 2014 e gratuito - si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media. Eduscopio è diventato in questi anni un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole come dimostrano gli oltre 1,8 milioni di utenti unici che hanno a oggi visitato il portale, con 8,7 milioni di pagine consultate.

Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.275.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17) in circa 7.400 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Nell’ambito di Eduscopio sono ormai ampiamente consolidati i risultati degli indirizzi nati con la riforma Gelmini del 2010: in particolare, i Licei scientifici delle scienze applicate scorporati da quelli dei Licei scientifici tradizionali, e i Licei delle scienze umane – opzione Economico sociale scorporati da quelli degli altri Licei delle Scienze Umane.

Si confermano stabili anche i risultati delle analisi condotte sull’indicatore chiamato Percentuale di diplomati in regola, il quale mostra per ogni scuola quanti studenti iscritti al primo anno hanno raggiunto senza bocciature il diploma cinque anni dopo. Se la percentuale è alta la scuola è molto “inclusiva” e si impegna a portare avanti il maggiore numero di studenti, senza praticare una severa politica di selezione e scrematura; se la percentuale è bassa la scuola è molto selettiva e gli studenti sono incappati in bocciature e/o hanno abbandonato l’istituto.

Le nostre analisi, disponibili nel rapporto tecnico sugli esiti universitari consultabile nella sezione Dati e Metodologia del portale, rivelano che non vi è alcuna relazione sistematica tra una maggiore selettività della scuola e migliori risultati dei diplomati all’università, semmai il contrario: in media sono proprio gli studenti delle scuole meno selettive durante il percorso quinquennali a ottenere poi i risultati migliori all’università, , a conferma che efficacia formativa ed equità possono andare di pari passo.

Per quanto riguarda gli istituti tecnici (economici e tecnologici) e professionali (servizi e industria/artigianato), i cui diplomati in maggioranza cercano subito lavoro dopo la maturità, Eduscopio ci rivela che l’indice di occupazione (la percentuale di occupati che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal diploma misurata su quanti non si sono immatricolati all’università) ha continuato a crescere – nel periodo considerato, ovviamente pre-Covid - confermando il trend dello scorso anno. La crescita riguarda sostanzialmente tutti gli indirizzi di studio nelle regioni del Nord e del Centro. Il Sud ha situazioni più differenziate, ma comunque ci sono segnali incoraggianti anche in queste ragioni, come suggeriscono i dati delle città principali (Napoli, Bari, Palermo), come pure di altre province.

I risultati per ogni indirizzo di studio della Provincia di Lecco

LICEO CLASSICO - Il "Manzoni" di Lecco si (ri)conferma eccellenza, con un indice FGA di 89.01 e una media voti pari a 29.03. Il "Leopardi", altro istituto del capoluogo lariano, segue, con netto distacco (indice FGA di 77.87 e media voti pari a 28.26).

LICEO SCIENTIFICO - Il "Bachelet" di Oggiono ha un indice FGA di 92.81 e gli ex-studenti "ottengono" una media voti pari a 29.02. Più o meno sullo stesso livello, seguono "Grassi" di Lecco (FGA: 91.74 - media voti: 29.21), "Maria Gaetana Agnesi" di Merate (FGA: 90.44 - media voti: 28.84), "Leopardi" di Lecco (FGA: 66.19 - media voti: 25.21) e "Volta" (FGA: 63.47 - media voti: 25.63). Poi, per le scienze applicate, ancora "Bachelet" (FGA: 82.46 - media volti: 27.37), "Grassi" (FGA: 81.10 - media volti: 27.82), "Agnesi" (FGA: 80.70 - media volti: 27.50), "Badoni" (FGA: 79.11 - media voti: 27.28), "Rota" (FGA: 76.63 - media volti: 26.55), e "Maria Ausiliatrice" (FGA: 67.37 - media voti: 26.94).

LICEO SCIENZE UMANE - Il "Greppi" di Monticello Brianza ottiene un indice FGA di 74.77 (media voti: 27.14); seguono - con un moderato distacco - il "Rota" di Calolziocorte (FGA: 74.25 - media volti: 26.16) e il "Bertacchi" di Lecco (FGA: 74.96 - media voti: 26.99). Per quanto riguarda il ramo Economico-Sociale, svetta il "Bertacchi" (FGA: 66.77 - media voti: 25.93), seguito dal "Greppi" (FGA: 64.94 - media voti: 26.42) e "Maria Ausiliatrice" (FGA: 51.63 - media voti: 23.54).

LICEO LINGUISTICO - In vetta troviamo il "Greppi" di Monticello Brianza (FGA: 77.51 - media voti: 27.47); seguono il "Bachelet" di Oggiono (FGA di 73.64 - media voti: 26.41), "Manzoni" di Lecco (FGA di 73.56 - media voti 26.79), "Agnesi" di Merate (FGA di 70.07 - media voti 26.17) e "Parini" di Barzanò (FGA: 58.72 - media voti: 25.09).

LICEO ARTISTICO - Il "Medardo Rosso" di Lecco ottiene un indice FGA di 73.11 e la media voti degli ex studenti è pari a 27.65.

ISTITUTO TECNICO, indirizzo economico - Tra gli istituti tecnici ad indirizzo economico ad ottenere i punteggi più alti è il "Viganò" di Merate (FGA: 68.33 - media voti: 26.33); seguono "Bachelet" di Oggiono (FGA di 65.60 e una media voti pari a 25.93), "Rota" di Calolziocorte (FGA di 63.20 e una media voti pari a 25.21) e "Parini" di Lecco (FGA: 59.13 - media voti: 25.23). Assenti i dati relativi a "Maria Ausiliatrice" di Lecco e "Marco Polo" di Colico.

ISTITUTO TECNICO, indirizzo tecnologico - Gli istituti tecnici ad indirizzo tecnologico si posiziano, invece, così: "Greppi" di Monticello (FGA: 75.19 - media voti: 26.25), "Badoni" di Lecco (FGA: 67.76 - media voti: 25.89), "Viganò" di Merate (FGA: 59.41 - media voti: 24.81) e "Rota" di Calolziocorte (59.01 - media voti: 25.08). Assenti i dati relativi a "Fiocchi" di Lecco (2019 - FGA: 59.2 - media voti: 24.22), "Casa degli Angeli" (2019 - FGA: 40.58 - media voti: 22.94), "Volta", "Dante Alighieri" e "Marco Polo" di Colico.

Dritti al mondo del lavoro

Quattro gli indirizzi che permettono un immediato sbocco nel mondo del lavoro.

TECNICO-ECONOMICO - Il "Parini" di Lecco ha un indice di occupazione di 61.11 e una percentuale di diplomati che a 2 anni dal diploma lavorano e hanno una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito pari al 30.63. Seguono "Marco Polo" di Colico (62.82 - 27.78), "Viganò" di Merate (62.17 - 25%), "Bachelet" di Oggiono (78.18 - 23.4%), "Rota" di Calolziocorte (71.78 - 17.86%) e "Maria Ausiliatrice" di Lecco (70.01 - 14.29%).

TECNICO-TECNOLOGICO - Il "Greppi" di Monticello Brianza ha un indice di occupazione di 73.18 e una percentuale di diplomati che a 2 anni dal diploma lavorano e hanno una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito pari al 64%. Seguono "Badoni" di Lecco (69.50 - 45.98%), "Viganò" di Merate (67.04 - 38.78%), "Fiocchi" di Lecco (53.03 - 17.24%), "Marco Polo" di Colico (67.31 - 16.67%), "Casa degli Angeli" di Lecco (43.75 - 11.76%) e "Rota" di Calolziocorte (58.33 - 3.23%).

PROFESSIONALE-SERVIZI - Il "Fumagalli" di Casatenovo ha un indice di occupazione di 67.74 e una percentuale di diplomati che a 2 anni dal diploma lavorano e hanno una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito pari al 41.18%. Seguono "Casa degli Angeli" di Lecco (50.71 - 26%) e "Bertacchi" di Lecco (53.32 - 16.90%).

PROFESSIONALE-INDUSTRIA E ARTIGIANATO - Il "Fiocchi" di Lecco ha un indice di occupazione di 78.26 e una percentuale di diplomati che a 2 anni dal diploma lavorano e hanno una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito pari al 77.78%, mentre il "Marco Polo" di Colico tocca i seguenti valori: 74.07 - 69.23%.

L’Indice di Occupazione ci dice qual è la percentuale degli occupati (coloro che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal conseguimento dal diploma), su coloro che non si sono immatricolati all’università (occupati+sottoccupati+altro). Dunque, per valutare la capacità formativa della scuola in termini di inserimento lavorativo dei diplomati, ci concentriamo solo sui diplomati che hanno manifestato un interesse esclusivo per il mondo del lavoro.

È la percentuale di diplomati che a 2 anni dal diploma lavorano e hanno una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito. Non include coloro che lavorano ma hanno una qualifica professionale trasversale, cioè comune a più titoli di studio (ad es. commessi in attività commerciali di diversi settori merceologici), e per i quali non si può valutare con certezza il grado di coerenza; né ovviamente coloro che lavorano ma hanno una qualifica professionale non in linea con il proprio titolo di studio. Per consultare la tabella di corrispondenza tra qualifiche professionali e titoli di studio vedi.