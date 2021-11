Il Consiglio regionale ricorda Stefano Galli con un minuto di silenzio

La Regione ha ricordato Stefano Galli. Nella mattinata di martedì 2 novembre si è tenuto un minuto di silenzio in ricordo dell'ex consigliere regionale lecchese scomparso il 22 ottobre: è stato il momento che ha aperto i lavori della seduta di Consiglio regionale. “Chi lo conosceva bene ne ricorda il tratto schietto e determinato, unito a una genuina passione per la politica - ha detto il presidente dell'Assemblea regionale Alessandro Fermi -. Nel 2013, con lo scioglimento anticipato della legislatura, sono iniziati per lui anni difficili da cui ne è uscito umanamente provato e a cui si è aggiunta la grave malattia che lo ha portato alla morte. Lascia la moglie, Maria Giustina Vergottini, e i figli Verdiana e Alberto: a loro e a tutti quelli che gli hanno voluto bene va il cordoglio del Consiglio regionale”.

Chi era Stefano Galli

Stefano Galli era nato a Lecco nel 1958 e viveva tra Calolziocorte e Pasturo, è stato carabiniere e commerciante, prima di dedicarsi anima e corpo alla politica. Leghista della prima ora, nel 1988 è eletto Consigliere comunale a Lecco, riconfermato nel 1993. Esponente di spicco dell'originaria Lega Lombarda, in cui militava dal lontano 1987, farà successivamente parte del Consiglio Nazionale della Lega Nord. È stato consigliere regionale per 5 legislature, dal 1990 al 2013, ricoprendo le cariche di Presidente del gruppo della Lega e vice presidente della Commissione Sanità.