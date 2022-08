Livia, una 50enne di Bosisio tra le possibili "Miss mamma italiana"

C'è anche una 50enne di Bosisio Parini, Livia Canali, tra le donne che accedono alle Pre-Finali di "Miss Mamma Italiana 2022", concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest'anno alla sua 29^ edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un'età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia "Gold" per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia "Evergreen" per le mamme con più di 56 anni.

"Miss Mamma Italiana" sostiene Arianne, Associazione Onlus per la lotta all'endometriosi, una malattia progressiva e invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce oltre 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Sabato 20 agosto, nella suggestiva location di Parco Walter Mai a Sala Comacina (affacciato sul lago di Como), si è svolta una selezione valevole per l'elezione di "Miss Mamma Italiana 2022". Le mamme partecipanti oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative e artistiche a loro scelta.

Le vincitrici della selezione

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Carolina Bossi 31 anni, impiegata, di Cantù, mamma di Thomas e Giorgia, di 5 e 4 anni. La fascia "Miss Mamma Italiana Gold" (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Leila Volpi, 51 anni impiegata di Cantù, mamma di Jacopo di 20 anni; mentre la fascia "Miss Mamma Italiana Evergreen" (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata a Fabiana Picco, 56 anni, impiegata di Milano, mamma di Alex di 19 anni.

Tutte le altre premiate

Le altre Mamme premiate, che insieme a Carolina Bossi accedono alle Pre-Finali Nazionali in programma dal 5 al 10 settembre a Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola:

"Miss Mamma Italiana Eleganza" Monica Magnasco 39 anni, casalinga, di Sustinente (Mn), mamma di Giorgia ed Edoardo, di 15 ed 8 anni;

"Miss Mamma Italiana Glamour" Erika Maldifassi 35 anni, impiegata, di Giussano (Mb), mamma di Filippo di 2 anni;

"Miss Mamma Italiana Sportiva" Marilù Guarnieri 37 anni, allenatrice di pattinaggio sul ghiaccio, di Mediglia (MI), mamma di Tommaso di 12 anni;

"Miss Mamma Italiana Solare" Eva Teterkina 33 anni, barista, di Genova, mamma di Mia e Jonathan, di 2 anni e 7 mesi;

"Miss Mamma Italiana Sprint" Chiara Trombetta 31 anni, impiegata, di Albavilla (Co), mamma di Leonardo di 6 anni e delle gemelle Maya e Zoe, di 2 anni;

"Miss Mamma Italiana Dolcezza" Novella Norina Marai 42 anni, assistente amministrativa, di Busto Arsizio (Va), mamma di Azzurra di 8 anni.

Queste invece le Mamme premiate per la categoria "Gold" (dai 46 ai 55 anni):

"Miss Mamma Italiana Gold Radiosa" Grazia Madio 50 anni, impiegata, di Magnago (Mi), mamma di Jonathan;

"Miss Mamma Italiana Gold Romantica" Livia Canali 50 anni, operaia, di Bosisio Parini (Lc), mamma di Giovanni, Sergio, Anna e Syria, di 25, 23, 21 e 18 anni;

"Miss Mamma Italiana Gold Sorriso" Marisol Sasso 50 anni, casalinga, di Cinisello Balsamo (Mi), mamma di Martina, Edoardo, Riccardo e Carlotta, di 21, 17, 11 e 10 anni;

"Miss Mamma Italiana Gold Fashion" Fabiola Pilatti 46 anni, infermiera, di Erba (Co), mamma di Davide, Pietro ed Anita, di 18, 14 ed 11 anni.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti, ideatore e patron del concorso e da Luisa Procopio, "Miss Mamma Italiana Dolcezza 2018". Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it