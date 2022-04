Sara, insegnante di Merate, è "Miss Mamma Italiana Gold in Gambe"

C'è anche una meratese fra le premiate a Miss Mamma italiana. La selezione al concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest'anno alla sua 29^ edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un'età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia "Gold" per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia "Evergreen" per le mamme con più di 56 anni, si è svolta domenica 10 aprile al Parco della Festa di Maccagno, provincia di Varese.

Sara Gallidoro, 48 anni, di professione insegnante e medre di Thomas e Christian, rispettivamente 12 e 8 anni, è stata infatti premiata come "Miss mamma italiana Gold in Gambe".

Le mamme partecipanti alla selezione, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto prove di abilità quali cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici e in prove creative e artistiche.

Vince Laura Di Pietro

Vincitrice assoluta è stata proclamata Laura Di Pietro, 35 anni, commerciante di Sangiano (Va). Per la fascia Gold Federica Marangoni, operaia 46enne di Porto Ceresio (Va), per la fascia Evegreen Tita Petronella, 68 anni, infermiera di Brenno.

L'iniziativa sostiene "Arianne", Associazione Onlus per la lotta all'Endometriosi, malattia progressiva e invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce oltre 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

La selezione è stata presentata dal fondatore Paolo Teti e da Solidea Bramante, vincitrice del titolo nazionale "Miss Mamma Italiana Gold Radiosa 2021". Ospiti d'onore le madrine di "Miss Mamma Italiana", ovvero le vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni. Informazioni su www.missmammaitaliana.it.

Le qualificate alla fase nazionale

Si aggiudicano, oltre alle vincitrice, il pass di accesso per le pre-finali Nazionali "Miss Mamma Italiana 2022", in programma dal 5 al 10 settembre 2022 a Bellaria Igea Marina-Riviera Romagnola:

"Miss Mamma Italiana Sorriso" NICOLE CARROZZO, 32 anni, casalinga, di Induno Olona (VA), mamma di Emanuele ed Alyssa, di 4 e 2 anni;

"Miss Mamma Italiana Glamour" VALENTINA MABRITTO, 38 anni, impiegata, di Fusine (SO), mamma di Chiara, Nicole, Greta e Filippo, di 13, 10, 5 e 2 anni;

"Miss Mamma Italiana Solare" ELENA BOSSI, 38 anni, impiegata, di Vergiate (VA), mamma di Leonardo e Caterina, di 5 e 3 anni;

"Miss Mamma Italiana Fashion" MARIA RAIMONDO, 36 anni, operaia, di Varese, mamma di Sarah e Martina, di 9 e 6 anni;

"Miss Mamma Italiana Eleganza" ILARIA SORZE, 38 anni, impiegata, di Castronno (VA), mamma di Leonardo di 12 anni;

"Miss Mamma Italiana Sprint" VALENTINA PERUZZOTTI, 41 anni, estetista, di Somma Lombardo (VA), mamma di Silvia, Alice e Luca, di 11, 8 e 6 anni;

"Miss Mamma Italiana Dolcezza" SILVIA ROCCO, 35 anni, casalinga, di Luino (VA), mamma di Giulia e Daniele, di 12 e 7 anni e di Alessio di 5 mesi;

"Miss Mamma Italiana Radiosa" ELISA ODDO, 33 anni, casalinga, di Bardello (VA), mamma di Riccardo e Leonardo, di 5 ed 1 anno;

"Miss Mamma Italiana Simpatia" IGBALLE KRASNIQI, 37 anni, barista, di Maccagno (VA), mamma di Suela e Rajan, di 13 e 7 anni.

Le mamme premiate per le categorie "Gold" ed "Evergreen"