Teatro, spettacoli e mito: alla riscoperta del mondo antico

Un tuffo nei classici alla riscoperta dei miti del passato. Il gruppo Cultura insieme di Calolziocorte organizza infatti un ciclo di incontri dedicati ad alcuni aspetti del mondo antico, in programma presso il salone della scuola media di via Nullo da domani, giovedì 9, al 30 marzo. "Teatro, spettacoli e mito - quattro serate alla scoperta del mondo antico" è il titolo dell'iniziativa che vedrà come relatrice la professoressa Diana Perego, insegnante di lettere presso il liceo classico Manzoni di Lecco e docente di spettacolo, festa e territorio all’università di Milano Bicocca.

"L'iniziativa - spiegano i promotori - si propone di far conoscere le principali caratteristiche (luoghi, riti, pubblico, importanza sociale e significati culturali) del teatro classico e di altre forme di spettacolo nel mondo greco, romano e medievale oltre a una lettura del rapporto genitori-figli visitando la mitologia e l’epica dell’antica Grecia". Di seguito, programmi e temi delle quattro serate che saranno a ingresso libero.

Date e argomenti

Giovedì 9 marzo ore 20.45 - Storia del teatro e dello spettacolo nell’antica Grecia

Giovedì 16 marzo ore 20.45 - Il rapporto genitori figli nell’epica e nel mito della Grecia antica

Giovedì 23 marzo ore 20.45 - Storia del teatro e dello spettacolo nell’antica Roma

Giovedì 30 marzo ore 20.45 - Storia del teatro e dello spettacolo nel Medioevo e nell’Umanesimo. Dai giullari ai drammi liturgici

Il gruppo Cultura insieme

"Il gruppo Cultura insieme di Calolziocorte nasce dal desiderio di proporre iniziative di carattere culturale all’interno del comune e, nelle sue intenzioni, vuole essere uno spazio di incontro e di confronto aperto a tutti - spiegano i responsabili del sodalizio - Uno spazio che mira a promuovere la cultura con proposte che possano incontrare l’interesse dei cittadini. Invitiamo tutti a partecipare a questa interessante rassegna sui miti e il teatro, cogliendo inoltre l'occasione per ringraziare l’istituto comprensivo di Calolziocorte nella figura della dirigente scolastica che ha consentito l’uso dei locali e della strumentazione necessaria".