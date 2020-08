Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono diversi gli interventi programmati in città, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

VIA SORA, sul tratto e direzione compreso tra il corso Matteotti e l’incrocio di via Sora tra le direttrici provenienti da via Mentana e da viale Adamello, proseguimento senso unico fino al 30 agosto (impresa Beltrami per conto del Comune di Lecco);

VIA PESCATORI, tratto tra via Plava e via Maggiore, totale chiusura, dal 28 luglio al 2 settembre, per rifacimento pavimentazione con sostituzione asfalto con porfido (impresa Vitali per conto del Comune di Lecco);

PONTE J.F. KENNEDY, istituzione divieto circolazione veicolare e pedonale sulla corsia e marciapiede con direzione di marcia da via Adda/L. da Vinci a rotatoria comune di Malgrate per proseguo lavori di riqualificazione del ponte, dal 3 agosto al 23 ottobre (impresa Civelli per conto del Comune di Lecco);

VIA TOSCANINI, chiusura totale dal 17 al 21 agosto tra il civico 10 e il civico 11, per rifacimento asfalto (impresa Edil Europa per conto del Comune di Lecco).

Per maggiori informazioni è possibile contattare i competenti uffici comunali, in particolare il Servizio viabilità - 0341 481233 e il Servizio manutenzione - 0341 481372.