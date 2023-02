Operai al lavoro tra le vie di Lecco, spuntano i divieti di transito

Non si fermano, a febbraio inoltrato, i lavori pubblici nelle vie di Lecco. Gli interventio avranno, come sempre, importanti conseguenze sulla viabilità interna al capoluogo. Pubblichiamo di seguito il calendario completo delle opere in programma.

via GHISLANZONI, tratto all'altezza del civico 19, occupazione del suolo pubblico per il posizionamento di un cestello, con istituzione di divieto di transito veicolare nel tratto da via Amendola a via Appiani (con esclusione dei residenti per il raggiungimento degli accessi carrai) e revoca del senso unico di marcia nel tratto da via Amendola a via Appiani dalle 7 alle 18 del 20 e 21 febbraio e dalle 7 alle 18 del 23 febbraio;

corso MONTE SANTO, tratto compreso tra i civici 21 e 26, istituzione di senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e di limite massimo di velocità a 30 km/h per lavori di allacciamento alla fognatura dalle 9 alle 17 del 20 e 21 febbraio;

via MONTALBANO, tratto compreso tra corso Monte Santo e il civico 5, istituzione di divieto di transito per intervento di realizzazione del nuovo allacciamento alla rete fognaria dalle 8 del 20 febbraio alle 18 del 24 febbraio.

Segnaliamo, inoltre, che domenica 26 febbraio alle 14.30 si terrà l'incontro calcistico Lecco-Arzignano Valchiampo presso lo stadio Rigamonti Ceppi, in occasione del quale le vie adiacenti lo stadio saranno interessate da alcune modifiche del transito veicolare e delle soste a partire dalle 10.30 e fino alle 19. Per quanto riguarda le soste, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su ambo i lati di via Pascoli e via Cantarelli, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Pascoli, e nelle area di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra via Don Pozzi e via Cantarelli.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i competenti uffici municipali di Lecco: Servizio viabilità - 0341 481316 e Servizio manutenzione - 0341 481371.