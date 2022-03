Si posano i cavi della fibra e del gas: le strade chiuse a Lecco

Sarà una settimana intensa sotto il profilo dei lavori pubblici a Lecco, con numerose strade chiuse. Il periodo di riferimento è quello tra il 28 marzo e il 2 aprile. Pubblichiamo di seguito l'elenco delle vie interessate della opere secondo il calendario stilato dal Comune.

Via Palestro, presso l'area a parcheggio di fronte ai civici 18 e 20, intervento di trivellazione per posa protezione catodica rete gas metano con istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica stradale, restringimento carreggiata regolato con impiego di movieri e limite massimo di velocità 30 Km/h dal 28 marzo al 4 aprile dalle 8.30 alle 18 (impresa Forim srl per conto Lereti spa) e dal 28 marzo al 8 aprile dalle 8.30 alle 18 (impresa Devizzi srl per conto Lereti spa).

Parziali o longitudinali restringimento per interventi di scavo per posa cavi fibra ottica in varie vie (per conto di Open Fiber) dal 28 marzo al 8 aprile con istituzione di:

viale Adamello, tratto compreso tra il civico 4 e il civico 22, dalle 9 alle 18, divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica stradale, restringimento carreggiata regolato con impiego di movieri e limite massimo di velocità 30 Km/h;

via F. Manzoni, dalle 9 alle 18, divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica stradale, restringimento carreggiata regolato con impiego di movieri e limite massimo di velocità 30 Km/h;

via Polvara, intersezione via Giusti, dalle 9 alle 18, restringimento carreggiata regolato con impiego di movieri e limite massimo di velocità 30 Km/h;

via Visconti, tratto compreso tra il civico 62 e il civico 68, dalle 8.30 alle 18 divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica stradale;

via Aspromonte, nel tratto compreso tra il civico 71 e il civico 76, dalle 9 alle 18, divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica stradale, restringimento carreggiata regolato con impiego di movieri, limite massimo di velocità 30 Km/h;

via Ghislanzoni, dalle 9 alle 18, divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica stradale, restringimento carreggiata regolato con impiego di movieri e limite massimo di velocità 30 Km/h;

via Mons. Moneta, tratto compreso tra il civico 2 e il civico 20, dalle 9 alle 18, divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica stradale, restringimento carreggiata regolato con impiego di movieri e limite massimo di velocità 30 Km/h.;

via Mazzucconi, altezza civico 13, per intervento di riparazione perdita localizzata della fognatura dalle 9 alle 18 dal 28 al 29 marzo, istituzione di senso unico alternato regolato a mezzo movieri, limite massimo di velocità 30 Km/h (Impresa Edl Lario cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding);

via Dell'Isola, tratto compreso tra i civici 22 e 31, per interventi alla rete gas dalle 9 alle 18 dal 28 marzo al 14 giugno, con istituzione di divieto di transito veicolare, in base all'andamento del cantiere (impresa Devizzi di Cremeno per conto di Lereti spa).

Per maggiori informazioni: Servizio viabilità - 0341 481316; Servizio manutenzione - 0341 481371.