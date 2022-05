Posa di cavi telefonici e allacciamenti, settimana di scavi in città

Proseguono i lavori pubblici a cura del Comune di Lecco. La viabilità cittadina, durante la prossima settimana, verrà interessata da alcune modifiche che elenchiamo di seguito.

via AI POGGI tratto compreso tra civ. 90 al civ. 107/B per posa cavi telefonici dalle 8 alle 18, dal 30 maggio al 13 giugno, esclusi sabato e festivi, in base allo stato di avanzamento del cantiere mobile, istituzione disenso unico alternato regolamentato a mezzo impianto semaforico permanente per tutta la durata dell'installazione del cantiere e istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h sul tratto interessato dai lavori;

via TUBI tratto all'altezza dei civici 4/6, intervento di allacciamento alla rete elettrica dalle 8 alle 16, dal 30 maggio al 1 giugno, istituzione di senso unico alternato regolato a mezzo movieri e limite massimo di velocità 30 Km/h;

parziali o longitudinali restringimenti, per interventi di scavo per posa cavi telefonici (lavori per conto di Tim Servizi Digitali) dal 30 maggio al 10 giugno in: via VISCONTI, via ASPROMONTE, via MONSIGNOR GIUSEPPE POLVARA, via GIUSTI GIUSEPPE, via RISORGIMENTO, via PASUBIO, via FRANCESCO PETRARCA, via TASSO, via ARIOSTO, via CALATAFIMI, corso CARLO ALBERTO, via DEL GUADO e via BUOZZI BRUNO;

via MICHELANGELO, per intervento per ricollegamento tubo allaccio fognatura dalle 9 alle 18.30 di lunedì 30 maggio, istituzione di:

divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati;

divieto di transito veicolare, eccetto residenti e attività produttive;

sospensione senso unico di marcia e senso unico alternato solo per residenti e attività produttive, nel tratto compreso tra il civico 26 e l'intersezione con via A. Oliveri, con ingresso/uscita dall’intersezione via Oliveri/Michelangelo;

sospensione senso unico di marcia ed istituzione doppio senso di circolazione solo per residenti e attività produttive, nel tratto compreso tra il civico 26 e l’intersezione con via dell’Armonia con ingresso/uscita da via dell'Armonia;

limite massimo di velocità 10 Km/h;

via DON MORAZZONE tratto all'altezza del civico 15, per intervento di rinnovo allacciamento gas dalle 8 alle 18 del 31 maggio, istituzione di divieto di transito veicolare;

via PETRELLA tratto all'altezza del civico 4, per intervento di isolamento rete gas dalle 8 alle 18 del 1° giugno, istituzione di divieto di transito veicolare.

Per maggiori informazioni: Servizio viabilità - 0341 481316; Servizio manutenzione - 0341 481371.