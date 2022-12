Nasce la rotonda in un punto cruciale: ecco come cambia la viabilità

Arriva la rotonda in uno degli incroci più importanti della città. Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana, si segnalano in maniera particolare quelle determinate dagli interventi previsti in viale Costituzione e via Leonardo Da Vinci per i lavori di realizzazione della nuova rotatoria dalle 20 del 5 dicembre alle 6 del del 6 dicembre.

Per gli interventi in questione saranno istituiti il senso unico di circolazione tra la rotatoria via Leonardo da Vinci/via Adda e la rotatoria sulla Sp583 in direzione Malgrate, il senso vietato per i veicoli provenienti dalla Sp583 e diretti a Lecco sul Ponte Kennedy, la revoca dell'area pedonale sul ponte Azzone Visconti e il senso unico di circolazione mediante impianto semaforico in direzione Lecco, oltre alla chiusura di viale Costituzione in direzione lago da piazza Manzoni a via Leonardo da Vinci.

Le altre modifiche

corso MONTE SANTO, tratto compreso tra l'intersezione con via IX Febbraio e il civico 26, per lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale, dalle 9 alle 17 dal 5 al 23 dicembre, istituzione di senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite massimo di velocità 30 Km/h lungo il tratto interessato dai lavori;

via AI POGGI, tratto all'altezza del civico 31, parziale restringimento per lavori di allaccio alla rete fognaria dal 7 al 8 dicembre;

corso PROMESSI SPOSI, tratto all'altezza del civico 1, parziale restringimento della sede stradale per lavori di scavo posa fibra ottica in data 7 dicembre;

via DEL ROCCOLO, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Gilardi e via Achille Grandi, proroga alle 19 del 23 dicembre del senso unico di marcia in direzione discendente verso via Achille Grandi, del limite massimo di velocità 30 Km/h e del divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale - lavori realizzati da F.I.S. spa per conto di Acinque Energy Greenway.