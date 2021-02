Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi a Lecco nei prossimi giorni

Sono diversi gli interventi programmati in città, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità, come annunciato dal Comune nel suo calendario settimanale. Li riportiamo di seguito.

corso BERGAMO, tratto all'altezza del civico 37, parziale restringimento per lavori di nuovo allaccio alla rete gas dal 15 al 16 febbraio (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti spa);

via ROMA, tratto all'altezza del civico 15, totale chiusura per lavori di messa in sicurezza copertura fabbricato il 15 febbraio - solo in caso di maltempo verrà rimandato al giorno 16 febbraio (Impresa Balossi snc di Calolziocorte per conto di Privati);

via TAGLIAMENTO, tratto all'altezza del civico 40, totale chiusura per lavori di nuovo allaccio acqua dal 16 al 17 febbraio (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

via GHISLANZONI, totale chiusura nel tratto compreso tra l'intersezione con via Amendola e il civico 24, per lavori di demolizione fabbricati fino al 5 febbraio (Impresa Cerri srl di Talamona per conto Comune);

viale DON TICOZZI, nell'area di sosta antistante il centro sportivo comunale Al Bione con ingresso in viale Don Ticozzi, dalle ore 8 del 10 novembre 2020 alle ore 24 del 31 marzo 2021, istituzione di divieto di transito, eccetto i veicoli del personale militare e sanitario, nonché delle persone che con i propri veicoli devono raggiungere le strutture temporanee per effettuare i tamponi per la ricerca Covid-19 in modalità Drive-Through, divieto di sosta permanente con rimozione forzata, senso unico di marcia con ingresso consentito dal parcheggio lato campi di calcio e uscita dalla rotatoria viale Don Ticozzi/via Toscanini.

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici del Comune di Lecco: Servizio viabilità 0341 481316 e Servizio manutenzione 0341 481371.