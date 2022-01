L'Azienda ospedaliera ai cittadini: "Per vaccini e tamponi presentarsi con i documenti"

Troppe persone si recano ancora in ospedale per sottoporsi a vaccinazione anti-covid o al tampone senza i necessari documenti. Un malcostume che ha spinto l'Asst Lecco a contattare la stampa per ricordare ai lecchesi che ciò non è possibile: il cittadino/paziente deve sempre avere con sé la propria tessera sanitaria e un documento di identità per essere riconoscibile.

Se uniamo questi comportamenti ad altri per cui l'Asst si è vista suo malgrado costretta a diramare note ufficiali (autopresentazione in ospedale per un tampone in vista del rientro a scuola post-festività e vaccino per i figli in quarantena), emerge un quadro per certi versi desolante, anche perché queste semplici disposizioni dovrebbero essere ben note da tempo.

La nota dell'ospedale