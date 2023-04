Monopattini, Lombardia sulla scia di Parigi: "Subito casco e patentino"

"Regione Lombardia si è già mossa da tempo, con una proposta di legge approvata in Consiglio regionale e inviata in Parlamento, che introduce l'obbligatorietà del casco anche per i maggiorenni, l'obbligo di copertura assicurativa per tutti e la frequenza di un corso di abilitazione per i conducenti minorenni".

Lo afferma Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, commentando il risultato plebiscitario del referendum di Parigi che ha sancito lo stop al noleggio dei monopattini elettrici.

"Battaglia di buon senso"

"Il referendum di Parigi - aggiunge Lucente - dimostra in maniera inequivocabile che quella sui monopattini non è una sfida ideologica e divisiva, legata a logiche partitiche. Piuttosto si tratta di una battaglia di buon senso, da compiere unicamente per l'incolumità dei cittadini e la sicurezza delle nostre strade".

"Non c'è più tempo da perdere. Di fronte al proliferare di incidenti, anche gravi - prosegue - è necessaria una regolamentazione rigida e precisa. Perciò, dopo aver proposto una legge, nelle prossime settimane chiederò un incontro al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, città dove il fenomeno è esploso da tempo in tutta la sua gravità. È importante aprire un confronto costruttivo sulla tematica, sempre più di attualità. Perché l'obiettivo delle istituzioni - conclude l'assessore Lucente - deve essere agire per il bene della collettività".