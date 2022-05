Monsignor Cantoni nominato a cardinale, Mandello celebra il suo vescovo

Non è trascorso molto tempo dall'annuncio del Santo Padre all'Angelus di domenica che già giungono i primi commenti a caldo.

Tra i 21 cardinali che verranno nominati nel Concistoro del prossimo 27 agosto, sono cinque gli italiani, tra cui due chiamati di diritto alla elezione del Pontefice. Tra loro c'è l'attuale vescovo di Como, monsignor Oscar Cantoni. La diocesi, tra le dieci più grandi d'Italia, abbraccia anche Mandello, paese che da non molto vive la nuova realtà di comunità pastorale e di recente ha ricevuto la visita del suo vescovo.

"Lo Spirito Santo sceglie dove meno te lo aspetti"

"Francesco stupisce ancora una volta. È proprio vero che lo Spirito Santo va a scegliere i suoi apostoli là dove meno te lo aspetti. È il mistero della Pentecoste che vivremo tra sette giorni. Congratulazioni al nostro vescovo Oscar. Per quel che lo conosco, farà fatica a farsi chiamare Eminenza. E buon lavoro nel Collegio cardinalizio e nella chiesa titolare che gli verrà assegnata in fase di Concistoro". L'augurio arriva da Giovanni Zucchi, mandellese vicino alle attività parrocchiali.

Oscar Cantoni, 72 anni, è nativo di Lenno come monsignor Giuliano Zanotta, attuale guida della comunità retta dal sindaco Riccardo Fasoli. Il neo cardinale fu ordinato sacerdote il 28 giugno 1975. Il 25 gennaio 2005 da Papa Giovanni Paolo II giunse la nomina a vescovo, con destinazione la sede di Crema. Nel 2016 un nuovo percorso ministeriale a Como. Alla notizia di domenica altri commenti raccolti: "Non so cosa dire: meraviglia, notizia inaspettata e riverente alla volontà di Dio attraverso la sua autenticità del papato" sono le parole dell'amico Don Vittorio Bianchi, mandellese, ex parroco ad Abbadia Lariana, ora collaboratore a Visgnola di Bellagio.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)