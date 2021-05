Statale 36: galleria del Monte Barro chiusa cinque notti per lavori

Sono diverse le chiusure per lavori di manutenzione previste sulle arterie viabilistiche del territorio nei prossimi giorni.

Anas prosegue gli interventi di manutenzione programmata agli impianti installati all'interno della galleria del Monte Barro, lungo la Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga".

Per consentire lo svolgimento dei lavori verrà chiusa al traffico la carreggiata, in direzione Lecco, dal km 44,400 al km 49,100 dalla serata di oggi, lunedì 17 maggio, fra le ore 21 e le 6. Gli interventi saranno attivi dal lunedi al venerdi e si concluderanno il 21 maggio.

Il traffico sarà deviato allo svincolo di Civate km 44,400 con deviazione del traffico sulle SP583 e SP639 e rientro sulla Statale 36 allo svincolo di Pescate (km 49,200).

Svincoli sul lago e Lecco-Ballabio

Anas ha programmato anche i lavori di ripristino e sostituzione degli attenuatori d'urto danneggiati lungo la statale 36 " del Lago di Como e dello Spluga", nel tratto tra Lecco e Colico. Al fine di poter eseguire in sicurezza le lavorazioni a partire da lunedì sera, e fino al 21 maggio, verrà chiusa la corsia di marcia degli svincoli, in ingresso e in uscita, "Lecco Ospedale Valsassina" (km 50,100), " Lecco Caleotto"( km 51,200), "Abbadia Lariana" ( km 57,600), "Piona" ( km 85,800) in direzione Colico, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo.

A partire dal 19 maggio, sempre in orario notturno ( 21.00-6.00) verranno chiuse le corsie degli svincoli in direzione Milano: "Area di servizio Mandello Lario" ( km 60,700), svincolo "Lecco Caleotto" ( km 51,700), svincolo "Lecco Bione" ( km 49,800). I lavori termineranno il 21 maggio.

A partire da lunedì sera verranno rispristinati e sostituiti gli attenuatori d'urto anche lungo la statale 36 racc "Raccordo Lecco Valsassina". Per svolgere le operazioni in sicurezza la statale verrà chiusa al traffico in entrambe le direzioni, dal km 0,000 al km 9,015 dalle ore 22 alle ore 6 di martedì.

Durante l'esecuzione dei lavori, il traffico da Lecco a Ballabio sarà deviato sulla parallela SP62 e sulla viabilità locale del territorio comunale di Lecco. Saranno chiuse anche le rampe dello svincolo di Via Poggi.

Chiusura delle Provinciali 67 e 66

La Provincia di Lecco ha disposto la chiusura notturna al transito della strada provinciale 67 Alta Valsassina e Valvarrone tra Premana e Pagnona per la posa delle reti fognarie e di distribuzione del gas metano da parte di Lario Reti Holding e LeReti Spa, dal pk 10+120 (incrocio tra Premana e Pagnona) e il pk 10+900 (ponte sul torrente Varroncello) nei giorni 23, 24, 25, 26 e 27 maggio dalle 21 alle 5.30.

Disposta inoltre la chiusura al transito a fasce orarie della strada Provinciale 66 di Vendrogno per esecuzione lavori di palificazione fra il pk 8+200 e il pk 8+300 (tratto Vendrogno-Inesio) da oggi, lunedì 17 maggio, fino al 28 maggio dalle ore 08.30 alle ore 12 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30, festivi e prefestivi esclusi.