Addio a don Renato, per 20 anni parroco di Monte Marenzo

Monte Marenzo piange Don Renato Carminati, per 20 anni stimato parroco in paese. Il sacerdote è venuto a mancare oggi, martedi 2 febbraio, a Scanzorosciate presso l'opera pia Piccinelli dove risiedeva da qualche tempo. Aveva 87 anni. Nato a Borgo Palazzo Bergamo nel 1933, Carminati venne ordinato sacerdote nella cattedrale di Bergamo il 9 giugno 1956.

Dopo alcuni incarichi nella provincia orobica, Renato Carminati è diventato parroco della comunità di Monte Marenzo nel 1988 al 2008. Qui è rimasto fino al 2008, lasciando poi l'incarico pastorale a don Giuseppe Turani e all'attuale parroco don Angelo Roncelli. Molte le attestazioni di cordoglio in queste ore da parte di chi ricorda don Carminati come una persona umile, disponibile e sempre pronta a impegnarsi per il bene della propria comunità.

I ricordi

Tra i messaggi di condoglianze, quello di Renato Caroli e Angelo Fontana della Polisportiva di Monte Marenzo: «Esprimiamo al fratello Franco e ai nipoti il più sincero e profondo cordoglio per la perdita di Don Renato Carminati». Proprio Fontana aveva collaborato in molte occasioni con lui.

«Don Renato era un sacerdote umile, riservato e allo stesso tempo sempre attento e attivo per il bene della comunità - ricorda Fontana - mi legano a lui tantissimi ricordi, sapeva accogliere e dialogare con tutte le varie associazioni del nostro comune. Quando la Polisportiva gli chiedeva di esserci e di collaborare, lui non si tirava mai indietro. Per esempio in occasione del torneo di calcetto in favore di Telethon, parroci contro sindaci, al momento dell’inaugurazione del campo con l’ex CT della Nazionale Roberto Donadoni, in biblioteca insieme a Felice Gimondi quando arrivò in paese per la presentazione di un volume di racconti scritto dal dottor Gianfranco Brini, senza dimenticare il tradizionale palio delle contrade».

A ricordare con affetto e profonda stima il sacerdote ci sono anche tanti altri parrocchiani di Monte Marenzo. Don Renato, infatti, è stato per tanti il parroco della Cresima, della Comunione, del matrimonio o del battesimo del proprio figlio: «Una persona umile e perbene, era facile volergli bene».

Il caro don Renato si trova ora presso la "casa del commiato" di Seriate in via nazionale 22. I funerali verranno celebrati nella parrocchia di Sant'Anna in Borgo Palazzo in città giovedì 4 febbraio alle ore 15. L'ex parroco verrà poi sepolto secondo le sue volontà nel cimitero di Monte Marenzo.