Il grande cuore di Monte Marenzo batte sempre per la solidarietà: raccolti 1.330 euro con le azalee della ricerca

"Mamma sei un fiore!". Questo il titolo dell'ultima iniziativa di solidarietà portata avanti con successo nei giorni scorsi a Monte Marenzo dove sono state messe in vendita le azalee per la ricerca in occasione della Festa dell Mamma. I volontari dell’Area sociale della Polisportiva di Monte Marenzo da 37 anni sono sulla piazza per raccogliere fondi a sostegno dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (Airc). Domenica 8 Maggio sono state più che sufficienti tre ore presso la piazza municipale del paese per distribuire 88 azalee e raccogliere ben 1.330 euro per la ricerca. Cinque i momenti significativi della questa giornata, segnata anche da sport e sana aggregazione.

I momenti più significativi dell'iniziativa

Alle ore 10 Angelo Fontana della Polisportiva, presente il sindaco Paola Colombo, ha donato un'azalea della ricerca alla Signora Gisella Malighetti che in questi giorni ospita una famiglia di sei persone ucraine fuggite dall’orrore della guerra.

"Un gesto di riconoscenza per la sua solidarietà, ma anche simbolo per tutte quelle famiglie di Monte Marenzo che hanno aperto la loro casa e la loro umanità a donne e bambini di quel martoriato Paese europeo" - ha commentato Fontana. Al momento della consegna dell’azalea erano presenti anche il maestro Gabriele Bolis, Gilberto Garghentini, Dario Bolis, Giovanni Gilardi, che hanno allieto l’evento con un commento musicale in tema con la Festa della mamma.

Fabrizio Fontana (nella foto sopra) ha posato un’azalea sul luogo di sepoltura della mamma Marilena, esprimendo un pensiero per tutte quelle mamme volate in cielo e che vivono sempre nei cuori dei loro cari.

Quattro generazioni della stessa famiglia hanno sostenuto le azalee per la ricerca

Quattro generazioni della stessa famiglia hanno poi sostenuto la ricerca Airc acquistando l’azalea: si tratta di Camilla 14 anni, della mamma Sara, della nonna Piera e della bisnonna Carolina.

Nel palazzetto sportivo di Monte Marenzo, la squadra Svv Bozen Goats è diventata la squadra campione d’Italia di floorball in occasione della fase finali dei campionati nazionali che si sono svolti proprio nel comune della Valle San Martino. Il capitano, nel giorno della festa della mamma, ha ricevuto dalle mani del Sindaco Paola Colombo l’azalea della Ricerca sul Cancro.

Tanti giovani in generale hanno scelto di regalare un’azalea alla loro mamma, un gesto che riempie di solidarietà un regalo d’amore per la propria madre.

"L'Azalea della festa della Mamma è da sempre un momento di grande partecipazione collettiva e il successo è dovuto alla generosità di tanti cittadini e alla disponibilità di volontari di Monte Marenzo e di San Gottardo Torre de Busi, che permettono all'Airc una presenza attiva sul nostro territorio - ha commentato Angelo Fontana, impegnato nell'organizzazione insieme agli altri volontari - Un grazie sentito va a tutti loro".