Raccolti oltre 3.000 euro per i pazienti oncologici grazie al progetto "Dolci coccole"

Cresce la raccolta fondi del progetto “Dolci coccole” che fornisce ai pazienti in chemioterapia dell’ospedale Manzoni di Lecco cioccolate calde e coppette di gelato, secondo le stagioni. L'iniziativa di vicinanza e solidarietà aveva inoltre consentito di dotare il reparto di Oncologia di un carrello per la somministrazione delle terapie ai pazienti. In occasione delle festività pasquali è stata promossa una sottoscrizione a premi con in palio numerose uova di cioccolato, che ha permesso di raggiungere la notevole cifra di ben 3.154 euro. Mattoncini preziosi per le "Dolci coccole", messi uno sopra all'altro anche grazie alla mobilitazione di tanti volontari sul territorio, coordinati dall’Area sociale della Polisportiva Monte Marenzo e dal Gruppo Amici di Giusy di Calolziocorte.

"Ringraziamo di cuore i tanti sottoscrittori e quelle persone volenterose che hanno proposto i biglietti ai loro amici, nelle fabbriche, nei pubblici esercizi, nei centri di aggregazione - dichiarano Angelo Fontana (Polisportiva) e Maristella Hoppler (Amici di Giusy) - Questo dimostra che quando il tema è sentito e la proposta è concreta, la solidarietà si espande senza fatica. Un grazie particolare va al primario dottor Antonio Ardizzoia, alla caposala Elena Rusconi, e a tutti i medici e alle infermiere del Reparto di oncologia, che hanno condiviso con convinzione le nostre iniziative. Nei ringraziamenti non potevamo poi dimenticare il maestro Gabriele Bolis e i suoi strumentisti Dario Bolis, Gilberto Garghentini e Marcello Sesana, che nei giorni scorsi, durante l’estrazione dei biglietti presso il campo sportivo di Monte Marenzo, hanno allietato l’iniziativa con le loro canzoni popolari". Presente alla festa finale anche il sindaco di Monte Marenzo, Paola Colombo.

Il caso ha voluto che a vincere il primo premio, l’uovo di cioccolato gigante di cioccolato del peso di ben 6 chilogrammi, sia stato un signore in cura presso il reparto di oncologia del Manzoni, con il tagliando rosa n.124 acquistato proprio nell’edicola France’s dell’ospedale stesso. Il premio è stato ritirato dalla moglie e dalla figlia, emozionatissime, accolte sulle note di "Amici Miei" eseguite dalla formazione del maestro Gabriele Bolis. "Francamente anche noi organizzatori siamo stati felici che il vincitore sia stato un paziente oncologico a cui vanno tutti i nostri migliori auguri e anche un abbraccio ideale in occasione delle festività di Pasqua".