Concerto di Natale con musiche di Mendelssohn, Debussy, Verdi e Mozart

Brani di Mendelssohn, Debussy, Verdi e Mozart eseguiti dall’arpista Federica Sainaghi, dalla soprano Chiara Brambilla e dalla mezzosoprano Sara Ronzoni, direttore Matteo Redaelli. Ad accompagnare i solisti dell’Orchestra della Scuola di Musica Antonio Guarnieri del Consorzio Villa Greppi, composta da insegnanti docenti, allievi e professionisti che da tempo collaborano con la Guarnieri. Come ormai da tradizione, in vista delle festività natalizie il Consorzio Brianteo Villa Greppi torna a proporre l’appuntamento con il Concerto di Natale: due serate in programma per domenica 11 e 18 dicembre alle ore 21, rispettivamente nella Chiesa parrocchiale di Sant’Antonino Martire di Triuggio e nella Chiesa del Santissimo Redentore di Monticello Brianza (frazione Cortenuova).

Due concerti che si apriranno con una sinfonia per archi composta in giovane età da Mendelssohn e due danze di Debussy per arpa e orchestra con solista Federica Sainaghi (nella foto) docente di arpa della Guarnieri. A seguire, un programma di brani a tema natalizio in cui all'orchestra si affiancherà un coro formato da docenti della scuola e da alunni del Liceo musicale G.B. Grassi di Lecco.

«Siamo molto soddisfatti del programma di questa edizione del Concerto di Natale, fatto di brani musicalmente profondi e, allo stesso tempo, godibili per il pubblico - commenta il direttore della Scuola di Musica Guarnieri, Marco Cazzaniga - L'orchestra diretta dal Maestro Matteo Redaelli è formata da docenti e allievi dei corsi avanzati, a cui si aggiungono dei professionisti che sono soliti collaborare con la scuola. Ringrazio il Maestro Roberto Mazzoni per l'aiuto che ogni volta mi dà nel selezionare e contattare i musicisti per l'orchestra e il Consorzio Brianteo Villa Greppi per l’opportunità di realizzare due concerti in cui mettere tutta la passione per la bella musica, sempre con tanto riscontro di pubblico».

«A Natale ci sarà posto per tutti: il nostro grande concerto per la fine dell'anno culturale raddoppia per la grande affluenza di pubblico, che non vogliamo scontentare - spiega Marta Comi, vicepresidente del Consorzio Villa Greppi - Anche quest’anno salutiamo tutti con i nostri auguri in musica e lo facciamo con la maestosità di un concerto che abbina artisti di grande livello e brani di musica colta con la familiarità delle melodie natalizie e dell'esecuzione dei giovani della Scuola di musica Guarnieri. Un augurio da Villa Greppi per tutti coloro che, come noi, continuano a credere nella cultura e nell'arte e che, come noi e con noi, si adoperano per promuoverle, sostenerle, farle vivere». L'ingresso sarà libero fino a esaurimento posti. Per informazioni attivitaculturali@villagreppi.it - telefono 039 9207160 - sito web: www.villagreppi.it.