Aloni intorno alla luna di Lecco: cos'è "Moon Halo" (e la sua leggenda)

La Luna è diventata il soggetto di tante fotografie scattate dai lecchesi nella serata di lunedì 17 gennaio. Intorno al satellite della Terra si è venuto a formare un evidente alone, il che ha destato una certa curiosità. Si tratta del "Moon Halo", letteralmente "alone della luna", cerchio perfetto che viene formato dai cristalli di ghiaccio che si trovano a una certa altezza nell'atmosfera.

“Moon Halo”: cos'è e come si forma

Gli aloni di 22° si formano quando il cielo contiene milioni di cristalli di ghiaccio disposti con un orientamento casuale. Alcuni di essi risultano allineati perpendicolarmente alla luce solare vista da uno specifico osservatore e questa luce produce nel cielo il cerchio illuminato di 22°; altri cristalli producono lo stesso fenomeno visto da altri osservatori.

Quando un raggio di luce passa attraverso l'angolo di 60° di un cristallo di ghiaccio prismatico esagonale, la luce viene deflessa due volte, generando angoli di deflessione che vanno da 22° a 50°. L'angolo di deviazione minima è di quasi 22° (più precisamente 21,84° in media; con 21,54° per il rosso e 22,37° per il blu). Questa variazione nella rifrazione, che è funzione della lunghezza d'onda, provoca una colorazione rossastra nella parte interna del cerchio e bluastra in quella esterna. Poiché per angoli sotto i 22° la luce non viene rifratta, il cielo è più scuro all'interno dell'alone, riporta Wikipedia.

“Moon Halo”: la leggenda

Secondo la credenza popolare la formazione dell'anello, abbastanza rara, era il presagio di un cambiamento in peggio delle condizioni meteorologiche, evento che i meteorologi non hanno previsto per i prossimi giorni, quando sarà sempre il sole a splendere in cielo.

Foto in copertina scattata da Christian Angioletti a Olginate.