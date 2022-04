Arrivano gli autovelox fissi a Olcio e al Moregallo? Li vuole il Comune

Nuovi autovelox potrebbero essere installati nel Basso Lago. A valutare l'ipotesi è l'amministrazione comunale di Mandello del Lario, che nei prossimi giorni terrà una conferenza stampa per presentare i dati delle rilevazioni velocità fatte nelle scorse settimane nei tratti di rettilineo in frazione Olcio e presso il motel Nautilus. La struttura alberghiera si trova lungo la Strada Provinciale 583, dall'altra parte del lago rispetto al centro abitato.

Come anticipato dal sindaco Riccardo Fasoli, ?l'attività sarà propedeutica all'installazione di strumenti di riduzione della velocità che porteremo avanti nei prossimi mesi. Per l'area del Moregallo, invece, si tratta di dati oggettivi che porteremo all'attenzione della Prefettura nella speranza di ottenere l'autorizzazione alla posa di un velox fisso, ipotesi già avanzata negli ultimi tavoli riguardanti la tematica e che aveva trovato il prefetto favorevole nel concedere questa possibilità?.

Gli autovelox sulla Strada Provinciale 72

A fine 2021 sono stati posizionati i primi tre "storici" dispositivi di rilevamento della velocità lungo la Strada Provinciale 72 nel territorio comunale di Dervio. Gli autovelox presenti sono tre, modelli di ultima generazione in grado di rilevare violazioni fino a 200 metri. La segnaletica stradale permanente è già presente sul tratto coinvolto. Si tratta di una svolta "storica" per il nostro territorio, essendo i primi velox in funzione lungo l'arteria viabilistica di competenza provinciale sul lago. Fino ad allora, infatti, gli apparecchi erano stati posizionati soltanto sulla Statale 36.

Nel giro di una sola giornata si è arrivati a controllare 25 veicoli e sanzionare 3 guidatori per l'eccesso di velocità.