Valmadrera perde la persona più anziana della città: morta Olga Cicolin Butti

Valmadrera in cordoglio per la scomparsa di Olga Cicolin Butti. La donna era prossima al compimento del 101 anni, traguardo che avrebbe tagliato il prossimo 1 ottobre, ed era la persona più anziana della città; rimangono residenti altre quattro centenarie, tutte donne. Il sindaco Antonio Rusconi, insieme al resto dell'amministrazione comunale, “partecipa al cordoglio dei familiari per la scomparsa della signora”. La signora Olga Maria, vedova Butti, era ancora residente nella sua abitazione di via Casnedi, nel rione di Caserta.

A ricordarla sono i figli Francesco, Amabile, Nadia e Angelo con le rispettive famiglie, i nipoti e i pronipoti: i funerali si terranno lunedì 29 agosto alle 14.30 all'interno della Chiesa Parrocchiale.