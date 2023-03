Tragedia sul Lario. Drammatico ritrovamento nel corso della mattinata di martedì 28 marzo in una zona impervia di Bellagio. Un uomo di 33 anni è stato ritrovato morto in fondo al dirupo nelle immediate vicinanze della panchina gigante di Civenna. Sul tragico avvenimento indagano i carabinieri di Como. Una delle ipotesi è che si sia trattato di un estremo gesto dettato dalla disperazione, a ogni modo saranno solo le indagini a stabilire che cosa sia realmente successo.

Da quanto si è appreso la scomparsa del 33enne era stata denunciata poche ore prima del ritrovamento da parte di una persona che si trovava nella zona. Il corpo è stato recuperato dagli uomini del soccorso alpino.