È morto Roberto Maroni, ex governatore della Lombardia

Lutto in Lombardia per la morte di Roberto Maroni. L'ex presidente del Pirellone ed ex vicepremier, ministro dell'Interno e del Welfare, aveva 67 anni. Malato da tempo, l'ex segretario della Lega è spirato all'alba di martedì 22 novembre. A maggio 2019 si era tenuta la sua ultima visita nel Lecchese, legata alla presentazione del libro "Rito ambrosiano", mentre in precedenza si era recato a Esino per Wikimania e nel 2017 aveva preso parte all'inaugurazione della pizzeria "Fiore", nata sulle ceneri della "Wall Street" sequestrata alla 'ndragheta trent'anni prima.

Chi era Roberto Maroni

Classe '55, originario del Varesotto e laureato in giurisprudenza all'Università degli Studi di Milano, Maroni iniziò la sua carriera politica come consigliere comunale della sua città. Dopo una parentesi all'ufficio legale di una multinazionale di cosmetici e la passione per gruppi di estrema sinistra, la sua militanza nella Lega Nord arrivò grazie all'incontro con Umberto Bossi; dal 1º luglio 2012 al 15 dicembre 2013 fu segretario del partito. Con i gioverni Berlusconi ricoprì il ruolo di ministro dell'Interno, del lavoro e delle politiche sociali. Mentre dal 2013 al 2018 governò la Lombardia.

La malattia

L'ex governatore lombardo lottava da tempo contro la malattia. A luglio 2021, per motivi di salute sollevati dalla sua difesa, era stato rimandato il processo che lo vedeva imputato per induzione indebita e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente. Mentre un mese prima, a giugno, Maroni aveva a malincuore rinunciato alla sua candidatura a sindaco di Varese adducendo motivi personali.

Nonostante il lungo periodo di malattia, d'accordo con la famiglia, Maroni aveva mantenuto il riserbo sulle sue condizioni di salute. Il 4 gennaio 2021, dopo aver accusato un malore mentre era in casa sua, era caduto battendo la testa. Qualche giorno dopo, poi, era stato operato all'Istituto neurologico Besta di Milano. E ancora, ad aprile dello stesso anno il processo in cui era imputato era già stato rinviato sempre per motivi di salute.

Il lutto

La notizia della morte di Maroni è stata data anche dalla stessa famiglia, che sulla sua pagina Facebook ha scritto: "Questa notte alle 4.00 il nostro caro Bobo ci ha lasciati. A chi chiedeva come stava, anche negli ultimi istanti, ha sempre risposto 'bene'. Eri così Bobo, un inguaribile ottimista. Sei stato un grande marito, padre e amico".

Centinaia i messaggi di condoglianze da compagni di partito e non solo. "Grande segretario, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre. Buon vento Roberto", ha scritto su Twitter il segretario della Lega Matteo Salvini. "Protagonista di una lunga stagione politica, per me è stato soprattutto un amico", ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala: "Ci siamo sempre consultati, confidati, a volte sfidati. Ma con la fiducia e il rispetto che devono esserci quando si crede nell’amicizia. Mancherai a tante persone. Molto anche a me". La presidente del consiglio Giorgia Meloni si è detta "profondamente colpita" dalla notizia: "Un amico - ha definito Maroni -, un politico intelligente e capace che ha servito le Istituzioni con buonsenso e concretezza".

"Apprendo, con profondo dolore, della scomparsa di Roberto Maroni, un amico, più volte autorevole ministro dei miei governi, già segretario della Lega Nord e valido governatore della Lombardia", ha commentato Silvio Berlusconi, che l'aveva scelto tre volte come ministro. E il suo successore alla guida della Lombardia, Attilio Fontana, anche lui di Varese, ha scritto commosso: "Piango l’addio di un amico con il quale ho condiviso gran parte della mia vita politica. Una persona intelligente e mai sopra le righe".

"Un grande uomo prima che un grande politico, un uomo di Stato unanimemente apprezzato e un eccellente presidente di Regione Lombardia", ha scritto il consigliere regionale lombardo, Giulio Gallera (Fi). "Grazie di tutto Bobo, continueremo a lottare anche per te", sono state le parole dell'assessore lombardo all'Agricoltura, Fabio Rolfi (Lega). "Una notizia terribile - ha commentato il consigliere regionale lombardo Luca Del Gobbo -. Ho avuto l’onore di far parte della sua giunta. Ho conosciuto e apprezzato un grande politico ma sopratutto un grande uomo. Caro Bobo ti ricorderò nelle mie preghiere e porterò sempre con me i tuoi insegnamenti".

E un messaggio è arrivato anche da Pierfrancesco Majorino, candidato governatore per il centrosinistra alle elezioni regionali del 2023: "Con la morte di Roberto Maroni - ha dichiarato - la Lombardia perde una persona seria e perbene. È stato per tanti di noi un avversario politico tenace e sempre leale". E il Pd lombardo ha espresso "a nome di tutte le democratiche e i democratici lombardi le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e alla comunità politica della Lega".