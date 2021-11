La Mostra dell'Artigianato riparte forte: oltre 40mila presenze. Capogiro miglior stand

Un successo per il ritorno alla normalità. È tempo di bilanci per la Mostra Artigianato, il salone dedicato al saper fare e all’eccellenza Made in Italy. Quella appena conclusa è stata battezzata l’edizione della rinascita, non solo perché, dopo la parentesi del 2020 con l’evento tutto in digitale, è stato possibile tornare in presenza, ma perché la mostra ha dato il via ad un processo di rinnovamento della formula e dei contenuti. Nuovi espositori, un’offerta sempre più ricca e di qualità, tantissime proposte di approfondimento, curiosità e idee per tutti i gusti oltre a modi più contemporanei per comunicare e coinvolgere il pubblico.

Complice anche l’ingresso gratuito, sono state oltre 40.000 le presenze nei nove giorni di apertura. Un traguardo importante, soprattutto in un momento ancora fortemente condizionato dagli effetti della pandemia.

“Giusta direzione”

“Ciò che più ci riempie d’orgoglio - spiega Fabio Dadati, Presidente di Lariofiere - è la soddisfazione dei nostri espositori. In questi giorni abbiamo avuto modo di confrontarci con loro e dai positivi riscontri raccolti, possiamo dire di aver finalmente trovato la giusta direzione. La mostra, così come strutturata, funzione e i risultati sono arrivati. Anche il pubblico ha premiato la nuova formula che valorizza qualità ed eccellenze dell’artigianato. Risultati molto positivi anche per il bar e il ristorante della mostra: dopo l’avvio della gestione diretta a settembre con Ristorexpo, il nuovo servizio di Lariofiere ha brillantemente superato anche la prova della Mostra Artigianato”

“Sono davvero molto soddisfatta dell’esito della manifestazione - spiega Ilaria Bonacina, Presidente del Comitato Promotore della Mostra -. Il primo grande traguardo raggiunto sta sicuramente nell’essere riusciti a realizzare la Mostra in presenza, in maniera sicura e senza problematiche organizzative. Davvero sorprendente poi il risultato raggiunto: espositori soddisfatti, pubblico numeroso e interessato, eventi di qualità e davvero molto partecipati. Orgogliosa anche del conferimento dei due premi consegnati oggi agli espositori: entrambe sono aziende artigiane del territorio che si sono distinte per l’elevata qualità, la ricerca e la cura dei particolari. A chiusura della mostra è doveroso un ringraziamento a tutti i componenti del Comitato, che hanno lavorato al mio fianco per la realizzazione della mostra, a Lariofiere e naturalmente a Confartigianato.

Nell’ultima giornata di apertura, come ormai da tradizione, sono stati conferiti due importanti riconoscimenti agli espositori: quello che premia la qualità espositiva e la capacità di interpretare, attraverso la presenza alla manifestazione, i valori e la cultura dell’artigianato e quello dedicato all’imprenditore artigiano, nonché Presidente del Comitato Promotore della Mostra nelle edizioni 2010 e 2011, Mauro Cazzaniga, riservato alle aziende del comparto legno arredo.

Lo stand migliore: Capogiro

Il primo – premio Miglior Stand 2021 - è andato a Dettagli di Capogiro, azienda artigiana del comparto moda con sede a Lecco. Il Premio Qualità Mauro Cazzaniga è stato invece assegnato all’azienda Ampelio Gorla Arredamenti di Cantù. Una menzione speciale anche all’azienda Marrakech, Artigianato Berbero, per la collaborazione nello sviluppo degli eventi e al Comune di Cabiate, per la prima volta presente in qualità di espositore alla Mostra dell’Artigianato. Il Comune ha scelto come tema centrale del proprio spazio la sedia, un prodotto emblematico e simbolo della tradizione manifatturiera del territorio di Cabiate. Ad animare lo spazio del Comune, anche i docenti e i maestri artigiani della Scuola d’Arte di Cabiate che hanno saputo coinvolgere e affascinare il pubblico con laboratori e lavorazioni dal vivo.

“Non possiamo che dirci soddisfatti di questa 48^ edizione della Mostra – interviene Roberto Galli, Presidente di Confartigianato Imprese Como. L’impegno profuso da Confartigianato Como e Lecco è stato ampiamente ripagato dai risultati raggiunti e dalla più che positiva risposta del pubblico. Tutto ciò non può che essere fonte di grande motivazione per ripartire e soprattutto per cominciare a pensare con entusiasmo e positività alla prossima edizione della Mostra Artigianato”.

Anche per il Presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Daniele Riva, la parola chiave di questo momento è soddisfazione. “Sull’esito di questa 48^ edizione della Mostra Artigianato c’erano numerose perplessità, sia perché è stata fra le prime ad aprire in presenza dopo il lungo fermo a causa della pandemia, sia perché a causa della presenza a Lariofiere dell’Hub vaccinale, non è stato possibile occupare tutta la superficie del quartiere. Nonostante questo, possiamo affermare con certezza che siano stati centrati tutti gli obiettivi e che ci siano tutte le premesse per costruire un’edizione 2022 di successo.”