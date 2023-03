Un tuffo nella storia Guzzi con modellini e diorami di moto e motori

Il 15 marzo del 1921 veniva costituita a Genova la Società anonima Moto Guzzi avente per oggetto "la fabbricazione e la vendita di motociclette e ogni altra attività attinente o collegata all?industria metalmeccanica? come recitava l?atto costitutivo redatto presso il notaio Paolo Cassanello. A Mandello del Lario, dove la fabbrica motociclistica risiede da quegli anni, la data è oggi ricordata con una mostra di modellini e diorami.

L'esposizione è allestita per quattro giorni in via Cavour al civico 12, presso l?antica officina di Giorgio Ripamonti. Le opere realizzate in scala 1/24 da Gianni Redi hanno come tema le moto. Nei minimi particolari, l?appassionato e provetto esecutore ha realizzato location legate al mondo dei motori in occasione dell'anniversario Guzzi. Dalle officine di riparazione ai concessionari di vendita delle due ruote del glorioso marchio dell? Aquila.

Nel vecchio laboratorio che vide Giorgio Ripamonti il "Ferèe" dare vita con Carlo Guzzi alla prima due ruote, la "GP" che sta per Guzzi-Parodi, il pubblico può apprezzare l?esposizione di modellini e diorami a ingresso libero. La mostra è aperta e visitabile da oggi, mercoledì 15 marzo, fino a domenica 19, dalle ore 14 alle 19. Nella mattinata di domenica, sul piazzale antistante la fabbrica di via Parodi, verrà effettuato l?avviamento motori con moto d?epoca. Un modo anche questo per celebrare e ricordare il ?battesimo? di cento e più anni fa.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)