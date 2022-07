La storia del calcio in mostra: Mondiale 1982 e Calcio Lecco 1912 approdano in Biblioteca

La storia del calcio nazionale e locale approda nel cuore di Lecco. Alla Biblioteca civica "Umberto Pozzoli" approda l'evento conclusivo di Lecco Playground 2022, che intende omaggiare i 100 anni dalla costruzione dello stadio Rigamonti Ceppi, i 110 anni della fondazione della Calcio Lecco 1912 e la vittoria nel Mondiale di Spagna 1982. Allestita questa singolare esposizione realizzata con il materiale di Gianni Bellini, emiliano, il maggiore collezionista di album di calcio al mondo, che oggi conta circa quattromila album e due milioni e mezzo di figurine; il proprietario purtroppo non ha potuto presenziare perchè colpito dal Covid-19. Appuntamento dal 2 al 23 luglio. Fondamentale il lavoro svolto di concerto da Panathlon e Comune di Lecco.

““Questa mostra, una grande opportunità per la città, è il frutto di un lavoro iniziato qualche mese fa ed è l’occasione per mettere in comunicazione la generazione che l’ha vissuta con i più giovani attraverso un elemento che consenta di farlo”, ha spiegato l'assessore comunale allo sport Emanuele Torri.

“Il Panathlon permette di far crescere la cultura sportiva, questo è uno di quei progetti che, in modo molto semplice, portano avanti anche la passione. Mi fa piacere che nella mia città sia stato possibile organizzare una mostra del genere”, gli ha fatto invece eco il sottosegretario regionale ai grandi eventi sportivi, oltre che lecchese doc, Antonio Rossi.

“È stato fatto un lavoro certosino a livello di ricerca per l’allestimento di questa fiera in una location centralissima”, ha analizzato Andrea Mauri, presidente del Panathlon Lecco.

“Non ci sentiamo tanto un’istituzione, quanto un’associazione che voglia lasciare qualcosa a livello di cultura sportiva, veicolandola come e dove possibile. Bellissimo che tutto questo nasca da Panathlon e Comune insieme”, ha concluso Attilio Belloli, Governatore del Panathlon Area 2 Lombardia.



Belloli, primo da destra BONACINA/LECCOTODAY

Mostra Mondiale 1982 e Calcio Lecco 1912: gli orari

La mostra è visitabile in via Bovara: