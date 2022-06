Fascino e segreti dell'arte contemporanea in mostra con "New Art Vibes 2.0"

Divulgare i linguaggi dell’arte contemporanea in contesti e spazi multidisciplinari con l’intento di approfondire e creare nuove visioni. Nasce con questo obiettivo il progetto New Art Vibes che sarà illustrato al pubblico in occasione della mostra a tema che verrà inaugurata giovedì 16 giugno alle ore 18.30 presso Exteryo Srl a Villasanta, nella provincia di Monza Brianza. L'esposizione - dal titolo "New Art Vibes 2.0" - è curata dalla lecchese Giulia Zanesi e dalla collega Vanessa Viti.

"Si tratta di un percorso esperienziale che mette al centro del nostro esistere le persone e quel senso di comunità che in questi anni si è forse un po’ perso - spiega Giulia Zanesi, Art Curator - Un dialogo attraverso la percezione dei nostri sensi dettato dal nostro sentire più intimo. Opere, immagini, che diventano parte integrante del nostro vissuto e ci accompagnano nel nostro presente. Esperienze".

La metamorfosi di un cambiamento inevitabile interpretato attraverso lo sguardo e le opere di alcuni artisti contemporanei selezionati in un dialogo attivo e partecipativo con le persone. "Gestualità, materia, vibrazioni cromatiche, installazioni per stimolare riflessioni e aprire nuovi scenari sull’arte contemporanea e la profonda relazione ed importanza che ha nella nostra vita quotidiana".

"Negli ultimi anni, ognuno di noi, costretto ad un cambiamento di vita radicale, ha sperimentato un modo nuovo di osservare, ascoltare e toccare - sottolinea inoltre Vanessa Viti, Art Curator - La percezione dei sensi ha subìto delle trasformazioni seguendo una strada e inserendosi nella nostra nuova quotidianità. La mostra ha come obiettivo proprio quello di camminare su quei percorsi sensoriali ponendo l'attenzione sugli stimoli che l'artista ha avuto in questo periodo storico".

Gli artisti protagonisti del progetto

Protagonisti di questo progetto artisti provenienti da tutto il mondo selezionati per il contributo dato al progetto dalla loro ricerca artistica con opere realizzate site specific per la mostra o attinenti secondo la loro ricerca artistica. Si tratta di: Mauro Bursi, Heinga Fan, Michele Berlot, Maryia Walker, Dimitris Tsirigotis, Eugene Kurlandsky, Toni Traglia, Altaf Al Ali, Claudia Sigismondi, Giulia Impiombato,Junija Galejeva, Rita Rozynek, Petra Zaremba, Heather Chapple. In videoproiezione: Deborah Ruggieri, Michael Stokely, Pierrette Clement, Nele Rosseels.

Durante il percorso espositivo si avrà la possibilità di poter interagire con l’installazione site specific realizzata dall’artista Cut - Carlo Cazzaniga “Scacciapensieri” nata dall’idea di sviluppare una riflessione e stimolare il pensiero delle persone attraverso la simbologia legata alla celebre gomma Pelikan. Cancella, elimina gli errori, ma allo stesso tempo può dar vita ad un percorso esperienziale dove il singolo gesto può trasformarsi i n una sorta di pulizia della mente in chiave metaforica, ma efficace. Ripulire dai pensieri la nostra vita quotidiana e trasformare così un oggetto semplice di uso quotidiano in un vero e proprio “Scacciapensieri” con un valore e un significato personale da custodire e portare con sé. Riflettere sui nostri vizi per aprire un dialogo con le persone.

Location e orari della mostra

La mostra sarà visitabile dal 16 giugno al 30 giugno presso l’azienda Exteryo S.r.l di via Carducci a Villasanta, particolarmente attenta alla valorizzazione degli artisti contemporanei attraverso la sua tecnologia innovativa, speciali tag NFC, collocati accanto alle opere permettendo in questo modo una connessione diretta tra artisti e persone. Opening New Art Vibes 2.0: giovedì 16 giugno ore 18.30. Ingresso libero con tutte le misure in vigore per il contrasto alla pandemia covid-19. Orari di apertura: Da lunedì a venerdì 10.00 - 18.00. Sabato 18 e 25 giugno solo su appuntamento e per appuntamenti in settimana: info@rainbow-lab.com