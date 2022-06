Sale la febbre per il motoraduno Guzzi: definito il programma della festa

Sarà una grande festa, per l'occasione doppia. Il Motoraduno internazionale della Moto Guzzi torna a settembre per festeggiare in maniera degna il Centenario della Casa dell'Aquila, con l'attesa invasione di centauri saltata lo scorso anno a causa della pandemia. E verranno riproposte, dopo undici anni, anche le Giornate Mondiali Guzzi che metteranno Mandello al centro del mondo dei motori per un'intera settimana, con moltissime iniziative.

Il Comitato organizzatore nei giorni scorsi ha reso pubblico il programma dei festeggiamenti, che scatteranno mercoledì 7 settembre e dureranno sino a domenica 11 settembre.

Il programma provvisorio

FUORIRADUNO Mercoledì 7 settembre 2022

Ore 10 fino alle 21

Ema Angius free style show e Muro della Morte (Wall of Death) show – Piazza della stazione

Ore 10 fino alle ore 21

Mandello città dei Motori – Associazione Bimbi in Moto – Test mini moto elettriche per i piccoli – Piazzale stazione

Ore 10 fino alle 18

Moto Tour dei 4 musei – Associazione Gamag – ODV – Piazzale Guzzi – info e dettagli su motoradunomandello.com

Ore 19:30 fino alle 24

L’officina di Giorgio Ripamonti – Dove è nato il mito: festa del prototipo Guzzi-Parodi – Via Cavour

Giovedì 8 settembre 2022

Ore 15

Inizio raduno – Motorbike rally start – Piazza Leonardo da Vinci (Comune)

Dalle ore 10 alle ore 18

Mostra – Retrò Village – Lido Comunale

Ore 10 fino alle ore 21

Associazione Bimbi in Moto – Test mini moto elettriche per i piccoli – Piazzale stazione

Ore 10 fino alle 21

Ema Angius free style show e Muro della Morte (Wall of Death) show – Piazza della stazione

Dalle ore 15 alle ore 20

Raduno – Le vie del Naco – Una Guzzi come compagna di viaggio, compagna di avventura – Piazza Garibaldi

Dalle ore 15 alle 19

Esposizione Moto Storiche – vintage motorcycle exhibition – Piazza Leonardo da Vinci

Dalle ore 15 alle 19

Esposizione opere concorso fumetto "La nascita di un mito" – Piazza Leonardo da Vinci

Dalle ore 15 alle ore 22

Stand customizzatori – customizers stands – Piazza Garibaldi – Via Medaglie Olimpiche Mandellesi

Dalle ore 10 alle ore 22

L’officina di Giorgio Ripamonti – Dove è nato il mito: festa del prototipo Guzzi-Parodi – Via Cavour

Ore 18:30

Inaugurazione segnavia Città dei Motori

Ore 15 fino alle 22

Iscrizioni e vendita biglietti lotteria – subscription of the committee & Lottery ticket sale – Piazza Garibaldi

Ore 18:30

Apertura cucine – opening of refreshment areas

Ore 21

Spettacolo musicale – music show – Piazza Mercato

Ore 21 RIPARTIAMODA100 – il ritorno della carovana del Moto Velo Club Lecco dal giro delle città dei motori. Teatro Comunale Piazza Leonardo da Vinci

Venerdì 9 settembre 2022

Ore 9 fino alle 22

Iscrizioni e vendita biglietti lotteria – subscription of the committee & Lottery ticket sale – Piazza Garibaldi

Ore 10 fino alle 18

Info point – Iscrizioni e vendita biglietti lotteria – subscription of the committee & Lottery ticket sale – Piazzale Moto Guzzi

Ore 10 fino alle ore 21 – Mandello città dei Motori – Associazione Bimbi in Moto – Test mini moto elettriche per i piccoli – Piazzale stazione

Dalle ore 10 alle 18

Esposizione Moto Storiche – vintage motorcycle exhibition – Piazza Leonardo da Vinci

Dalle ore 9 alle ore 22

L’officina di Giorgio Ripamonti – Dove è nato il mito: festa del prototipo Guzzi-Parodi – Via Cavour

Dalle ore 10 alle 18

Esposizione opere concorso fumetto "La nascita di un mito" – Piazza Leonardo da Vinci

Dalle ore 10 alle ore 18

Mostra – Retrò Village – Lido Comunale

Ore 10 fino alle 21

Ema Angius free style show e Muro della Morte (Wall of Death) show – Piazza della stazione

Dalle ore 15 alle ore 20

Raduno – Le vie del Naco – Una Guzzi come compagna di viaggio, compagna di avventura – Piazza Garibaldi

Dalle 10 alle 18

Visita torre Maggiana – Visit of Maggiana’s Tower (Frederick I, Barbarossa’s residence)

Durante la giornata

Avviamento moto storiche – 8 Cilindri – Vintage motorcycles: eight-cylinders ignition – Piazza Leonardo da Vinci

Ore 12

Apertura cucine – opening of refreshment areas

Dalle ore 10 alle ore 22

Stand customizzatori – customizers stands – Piazza Garibaldi

Dalle ore 16.30 alle 19

Gruppo Manzoniano Lucie – Giro con le tipiche barche del lago di Como – Ride with the typical boats of Lake Como

Ore 18.30

Apertura cucine – opening of refreshment areas

Ore 21

Spettacolo musica – music show – Piazza Mercato

SABATO 10 settembre 2022

Ore 9 fino alle 22

Iscrizioni e vendita biglietti lotteria – subscription of the committee & Lottery ticket sale – Piazza Garibaldi

Ore 10 fino alle 18

Info point – Piazzale Moto Guzzi

Ore 10 fino alle ore 18 – Mandello città dei Motori – Associazione Bimbi in Moto – Test mini moto elettriche per i piccoli – Piazzale stazione

Dalle ore 10 alle 18

Esposizione Moto Storiche – vintage motorcycle exhibition – Piazza Leonardo da Vinci

Dalle ore 9 alle ore 22

L’officina di Giorgio Ripamonti – Dove è nato il mito: festa del prototipo Guzzi-Parodi – Via Cavour

Dalle ore 10 alle 18

Esposizione opere concorso fumetto "La nascita di un mito" – Piazza Leonardo da Vinci

Dalle ore 10 alle ore 21

Mostra –Retrò Village – Lido Comunale

Ore 10 fino alle ore 21 – Mandello città dei Motori – Associazione Bimbi in Moto – Test mini moto elettriche per i piccoli – Piazzale stazione

Ore 10 fino alle 21

Ema Angius free style show e Muro della Morte (Wall of Death) show – Piazza della stazione

Dalle ore 10 alle ore 20

Raduno – Le vie del Naco – Una Guzzi come compagna di viaggio, compagna di avventura – Piazza Garibaldi

Dalle 10 alle 18

Visita torre Maggiana – Visit of Maggiana’s Tower (Frederick I, Barbarossa’s residence)

Dalle 10 alle 18

Visita chiesa di San Giorgio: chiesa dell’alto Medioevo con affreschi datati 1475-1485 – High Middle Ages church with frescoes dated 1475-1485 – San Giorgio

Durante la giornata

Avviamento moto storiche – 8 Cilindri– Vintage motorcycles: eight-cylinders ignition – Piazza Leonardo Da Vinci

Ore 12

Apertura cucine – opening of refreshment areas

Dalle ore 10 alle ore 22

Stand customizzatori – customizers stands – Piazza Garibaldi

Dalle ore 16.30 alle 19

Gruppo Manzoniano Lucie – Giro con le tipiche barche del lago di Como – Ride with the typical boats of Lake Como

Ore 18.30

Apertura cucine – opening of refreshment areas

Ore 21

Spettacolo musica – music show – Piazza Mercato

DOMENICA 11 settembre 2022

Ore 9 fino alle 14

Iscrizioni e vendita biglietti lotteria – subscription of the committee & Lottery ticket sale – Piazza Garibaldi

Ore 9 fino alle 18

Info point – Piazzale Moto Guzzi

Dalle ore 9

L’officina di Giorgio Ripamonti – Dove è nato il mito: festa del prototipo Guzzi-Parodi – Via Cavour

Ore 10 fino alle ore 18 – Mandello città dei Motori – Associazione Bimbi in Moto – Test mini moto elettriche per i piccoli – Piazzale stazione

Ore 10 fino alle 18

Ema Angius free style show e Muro della Morte (Wall of Death) show – Piazza della stazione

Dalle ore 10 alle 13

Esposizione Moto Storiche – vintage motorcycle exhibition – Piazza Leonardo Da Vinci

Dalle ore 10 alle ore 18

Mostra –Retrò Village – Lido Comunale

Dalle ore 10 alle ore 14

Esposizione – Le vie del Naco – Una Guzzi come compagna di viaggio, compagna di avventura – Piazza Garibaldi

Dalle 10 alle 12

Visita torre di Maggiana – Visit of Maggiana’s Tower (Frederick I, Barbarossa’s residence)

Dalle 10 alle 12

Visita chiesa di San Giorgio: chiesa dell’alto Medioevo con affreschi datati 1475-1485 – High Middle Ages church with frescoes dated 1475-1485 – San Giorgio

Ore 11

Avviamento moto storiche – 8 Cilindri–vintage motorcycles: eight-cylinder ignition – Piazza Leonardo Da Vinci

Ore 12

Apertura cucine – opening of refreshment areas

Ore 15

Estrazione lotteria Motoraduno Internazionale e premiazione concorso fumetto – Saluti e chiusura Raduno –Lottery draw – closing ceremony – Piazza del Mercato.