Si avvicina il grande Motoraduno Guzzi. Quella volta che sul lago arrivò anche Ewan McGregor

Si scaldano i motori in vista del grande appuntamento che da mercoledì 7 a domenica 11 settembre trasformerà una volta di più Mandello, Città della Guzzi, nella patria dei motociclisti . La mega torta dei 100 anni (più uno) è già virtualmente pronta per essere patrimonio delle migliaia di centauri che raggiungeranno il centro lariano per respirare quell'aria tanto cara a chi è legato alle due ruote made in Guzzi. Su questa azienda molto si è scritto e ed altrettanto ci verrà da scrivere.

Intanto in questi giorni di attesa, insieme al grande impegno degli organizzatori, si sfogliano gli album dei motoraduni del passato. In tanti stanno visitando l'apprezzata mostra "Curiosità di un motoraduno. Fotografie per i 100 anni della Moto Guzzi" proposta dall'associazione Lumis Arte con foto di Rosandro Cattaneo. L'esposizione si è aperta venerdì 26 agosto e proseguirà fino al 25 settembre al Circolo Arci Promessi Sposi, di via Montello 5, in frazione Molina.

Due immagini raccolte nella mostra proposta dall'associazione Lumis Arte con foto di Rosandro Cattaneo.

Gli autori hanno dedicato in particolare un focus al motoraduno del 1991, mentre noi, sfogliando l'album dei ricordi, vi proponiamo alcune immagini scattate nelle edizioni più recenti, in particolare durante le Giornate mondiali Moto Guzzi del 2007, quando in riva al lago arrivò anche il celebre attore Ewan McGregor. Un guzzista decisamente famoso che si mischiò alla folla di piazza Mercato la sera del concerto del gruppo “I Giganti”, mitica band degli anni sessanta.

Ewan Mc Gregor, attore britannico celebre per il ruolo drammatico di Mark Renton in Trainspotting e del Cavaliere Jedi Obi-Wan Kenobi (ma non solo), in quei giorni si allontanò dai set cinematografici per vivere con gli altri motociclisti le emozioni derivanti dal Marchio Guzzi che lo vide testimonial nel 2013 del lancio della nuova California. Immancabili le foto scattate tra moto, boccali di birra e salamelle in compagnia di numerosi fan entusiasti, sia per le Guzzi sia per la presenza dell'attore.

La speranza è che anche nella prossima edizione che entrerà nel vivo giovedì 8 settembre, fino al momento clou di sabato e domenica, possano arrivare in riva al lago altri vip appassionati del mitico marchio dell'Aquila.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)