Il Comune cerca contromisure per il traffico: movieri al lavoro all'alba

Più ore di lavoro per i movieri lungo la vecchia Lecco-Ballabio. Nel corso del tardo pomeriggio di mercoledì 21 dicembre il Comune di Lecco ha emesso un provvedimento viabilistico che anticipa alle 6 il senso unico alternato per i mezzi aventi massa superiore a 35 quintali (esclusi quelli destinati al trasporto pubblico locale e i mezzi di soccorso) nel tratto abitato compreso tra corso Matteotti (intersezione con via Tonale) e la località Ponte della Gallina nei giorni feriali da lunedì al venerdì (fino alle 21).

In precedenza era stato istituito il senso unico alternato a mezzo movieri sul tratto interno al centro abitato della Strada Provinciale 62 compreso tra Corso Matteotti (intersezione con via Tonale) e la via Valsassina (località Ponte della Gallina) dalle ore 7.00 alle 21.00 nei soli giorni feriali da lunedì al venerdì. Il personale della Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia, è incaricato della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte con il provvedimento. La firma sul documento è del dirigente Alessandro Crippa.

Il caos di lunedì

Nel corso della mattinata di lunedì 19 dicembre ha debuttato il nuovo sistema che regola la viabilità lungo la vecchia Lecco-Ballabio, unica arteria di collegamento tra i due centri urbani vista la chiusura della Strada Statale 36 rac a causa di una frana almeno fino al 10 gennaio 2023. Un sistema regolato dai movieri che, però, è andato sin da subito in grande sofferenza: vari mezzi pesanti sono stati parcheggiati a lato di corso Monte Santo e via Monte Ortigara, ovvero il tratto di Laorca dove la carreggiata inizia a stringersi pericolosamente.

Quello adottato dalle istituzioni si sta rivelando, almeno in questo giorno zero, un sistema quantomeno troppo flessibile e c'è già chi rimpiange che hanno regolato la prima settimana di emergenza. Durante la mattinata di lunedì è stato convocata una riunione urgente in Prefettura con i rappresentanti delle forze dell'ordine e c'è da credere che i risultati emersi saranno stati presi in considerazione visto il caos che si è generato in varie zone della città capoluogo e non solo.