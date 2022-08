Si perde lungo la montagna: Valentina, mucca incinta, salvata ai Resinelli

Particolare salvataggio ai Piani Resinelli, a circa 1200 metri di quota sopra Lecco, Ballabio, Mandello del Lario e Abbadia Lariana. Nel primo pomeriggio di venerdì 12 agosto i vigili del fuoco sono entrati in azione per trarre in salvo Valentina, mucca incinta andata in difficoltà in una zona impervia. L'animale, dopo essersi perso, non è più riuscito a risalire il pendio e si è accasciato al suolo.

Il salvataggio della mucca Valentina

La squadra del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) dei Vigili del Fuoco è entrata in azione da terra, imbragando la mucca tramite un'apposita rete, mentre l'elicottero Drago Vf 153 ha trasportato la mucca in una zona sicura, lì dov'erano in attesa sia il veterinario che il proprietario.