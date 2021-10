"Invece delle pecore contiamo le mucche", l'originale iniziativa a favore di Telethon

Non solo contare le pecore per addormentarsi, ma anche le mucche per aiutare la ricerca scientifica. L'originale iniziativa porta la firma della Polisportiva di Monte Marenzo (Area Sociale) e della Uildm "Daniele Genazzini" della provincia di Lecco, all'interno della maratona Telethon 2021 presto al via. Nei mesi di novembre e dicembre, durante i vari eventi e iniziative sportive, sociali, culturali che organizzeranno i volontari sul territorio, oltre ai panettoni ci sarà anche la vendita dei biglietti di una sottoscrizione a premi legata proprio alla conta delle mucche. A spiegare nei dettagli l'iniziativa è Angelo Fontana, storico sostenitore di Telethon Lecco, rassegna diventata un esempio a livello nazionale in termini di coinvolgimento e risultati.

Come funziona il gioco

"Bisogna andare con la memoria a quando Monte Marenzo era un piccolissimo comune (al censimento del 1961 la popolazione contava 642 abitanti) - ricorda Angelo Fontana - Era una realtà prevalentemente agricola con numerosi capi di mucche da latte, ora quasi scomparsi. Per vincere i ricchi premi di questo concorso bisogna cercare di trovare la soluzione, o avvicinarsi il più possibile, a questo quesito: Quante erano le mucche da latte a Monte Marenzo nel 1961?" Si partecipa al concorso facendo un pronostico, per ogni pronostico si versa 1 Euro che sarà interamente girato alla ricerca Telethon. "Più pronostici, più possibilità di vincere - aggiunge Fontana - Chi indovina, o chi più si avvicina al numero esatto delle mucche, andrà il primo premio, alla seconda giocata migliore il premio n. 2 e così decrescendo. In caso di parità si procederà con l’estrazione a sorte". Ecco, di seguito, la lista dei premi in palio.

I premi

Buono pranzo per due persone presso il Ristorante - Locanda Corte del Marascia di

Calolziocorte

Buono pranzo per due persone presso Valcava Ristorante Pizzeria da Fausto.

Buono pranzo per due persone presso la Trattoria dei Cacciatore a Morterone.

Buono da spendere in prodotti caseari da Conad Calolzio

Buono spesa presso Macelleria Salumeria Alimentari Stefano Bonanomi di Monte

Marenzo

Buono spesa presso Macelleria Salumeria Alimentari Stefano Animelli di Monte

Marenzo

Due copie de "I Promessi Sposi" edizione ridotta a cura di Tiziana Benedetti

Due Panettoni Telethon

Un Panettone fruttato Telethon

Una scatola di Caffè UILDM, buono per il palato e per il cuore

La proclamazione dei vincitori avverrà presso la sede della Polisportiva il 27 dicembre 2021. Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo stesso Angelo Fontana al numero 334 3623624.