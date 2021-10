Telecamere a lettura targa attive a Mandello: solo in un giorno 142 veicoli non assicurati

Troppi veicoli sprovvisti di coperatura assicurativa e di revisione sulle strade mandellesi. È finalmente attivo tutto il nuovo sistema di telecamere a lettura targa che permette il controllo quasi completo del territorio: Via Pra' Magno, Via Parodi, Via Segantini, Via Partigiani e sulla SP72 al confine con il comune di Abbadia (a breve sarà attivo anche quello di Olcio). Tale sistema rendiconta ogni giorno quanti veicoli transitano sulle citate strade ma soprattutto quanti di questi sono privi di assicurazione e revisione.

I dati comunicati dall'assessore alla Viabilità e alla Sicurezza di Mandello Sergio Gatti non sono per niente positivi: solo nella giornata di martedì 26 ottobre 2021 sono stati registrati 27.189 passaggi; di questi, 142 riguardavano mezzi non assicurati e 378 non revisionati. In alcuni casi si tratta di passaggio multiplo dello stesso mezzo, ma i numeri sono comunque elevatissimi.

"Responsabilità in caso di incidente"

"Non possiamo che richiamare l'attenzione al rispetto degli obblighi di legge e alla pericolosità delle mancanza di assicurazione e revisione - commenta Gatti - Non si tratta esclusivamete delle possibili sanzioni (da 866 euro per assicurazone e di 173 euro per revisione, ndr), ma della pericolosità di girare con auto non revisionate e della responsabilità in caso di incidente con auto non assicurata. Si ricorda altresì che l'assenza di copertura assicurativa comporta il sequestro del veicolo".

A tutela di tutta la cittadinanza, annuncia l'assessore, saranno effettuati puntuali controlli: "I nostri agenti, sfruttando la tecnologia del sistema di videosorveglianza e il controllo immediato della presenza di assicurazione e revisione, individueranno in tempo reale e a colpo sicuro i trasgressori".