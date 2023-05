Un murales per aiutare l'inserimento dei ragazzi nel tessuto sociale

Un murales per abbattere le frontiere. L'associazione "L'Arca di Leonardo" con la Comunità Cambia-Menti presenta il progetto "Conosciamoci senza frontiere".

L'iniziativa è rivolta ai giovani che vivono nella comunità educativa CambiaMenti di La Valletta Brianza, gestita dalla cooperativa sociale Solleva, con l'obiettivo di promuovere e accelerare, attraverso la scoperta e il divertimento, un proficuo inserimento dei ragazzi nel tessuto sociale del paese sia in termini di conoscenza sia di rispetto delle regole.

Attualmente la struttura accoglie 10 Msna (Minori stranieri non accompagnati) di sesso maschile di età compresa fra i 13 ed i 18 anni, di diverse nazionalità: egiziana, pakistana, ivoriana, albanese e guineana.

Il progetto prevede, nell'arco di un anno, diversi momenti di incontro sia attraverso attività ludiche che di laboratorio. Nel corso del mese di maggio è stato organizzato, presso la sede della Comunità CambiaMenti, un laboratorio di lettering di 2 ore settimanali, suddiviso in tre incontri, tenuto dallo street artist Pierluigi Pintori, illustratore ed educatore, con esperienza nell'accoglienza e inclusione dei ragazzi.

Alla fine del corso, domenica 28 maggio, grazie alla disponibilità della Chiesa parrocchiale di La Valletta Brianza che ha messo a disposizione un muro dell'oratorio, la parete del teatro parrocchiale in via don Barzaghi, i ragazzi sotto la guida attenta di Pierluigi creeranno il Murales "Essenze". Nel pomeriggio del 28 maggio sono invitate le autorità di La Valletta Brianza e quanti vorranno per l'inaugurazione del Murales.

L'impegno dei volontari

"Come associazione Arca di Leonardo abbiamo pensato di rivolgere il nostro operato a un settore sempre più in difficoltà nell'accoglienza. I ragazzi arrivano in Italia senza una 'identità', la maggior parte non ha documenti, dopo avere affrontato viaggi lunghissimi e spesso disumani. Arrivano però con delle speranze e con il sogno di una vita migliore - spiegano i volontari - Il Murales sarà un segno tangibile del loro passaggio e un segno della loro identità e la speranza della loro realizzazione. Sarà il segno dell’attività di volontariato e di quella quotidiana svolta dagli operatori, sarà il segno dell'accoglienza della comunità di La Valletta Brianza, sarà un segno di testimonianza che accoglienza e integrazione sono obiettivi possibili".

Per maggiori informazioni sull'associazione: https://arcadileonardo.org.