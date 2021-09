Il parco del Rio Torto brilla con i murales: terminate le opere di Arrigoni e Dal Poz

Bel colpo d'occhio all'interno dell'area verde a cavallo tra Valmadrera e Malgrate. Il Parco del Rio Torto si presenta ai suoi frequentatori con una veste rinnovata grazie alle opere realizzate nel mese di agosto da Emanuele Arrigoni e Gaia Dal Poz, vincitori del concorso indetto dall'Ufficio sport.

Al concorso che aveva come tema “Giovani e Sport” hanno partecipato 7 artisti: tutte le opere sono state apprezzate dalla Commissione giudicatrice che ha poi scelto le opere di Emanuele Arrigoni e di Gaia Dal Poz che meglio si inserivano nel contesto degli impianti del centro sportivo.

Emanuele Arrigoni

Emanuele Arrigoni, mandellese, studente al 3° anno presso l'Accademia di Belle Arti di Brera, ha raffigurato personaggi maschili e femminili nell’atto di praticare gli sport che vengono svolti nel centro quali il calcio, basket, tennis ed atletica; le pose ed i volti delle persone esprimono dinamicità e potenza e i colori sono stati scelti dall'artista non per la loro rispondenza alla realtà ma per i toni vividi e giovanili che attirano l’attenzione. Al centro del murale è stata inserita la grande scritta "RIO TORTO", come richiamo al nome del parco.

Gaia Dal Poz

Gaia Dal Poz, di Pordenone, ha studiato Design della Comunicazione al Politecnico di Milano, ha lavorato in questi anni come libera professionista grafica, illustratrice e animatrice video e sta avviando una piccola attività di stampe artistiche, su tela e su carta, con grafiche originali.

La sua opera al Rio Torto, con figure che fluttuano nello spazio della parete e danno vita all’ambiente, ha colori caldi e brillanti (gialli, rossi e turchesi), linee morbide e forme slanciate, che trasmettono un immediato senso di dinamismo. Gaia inoltre ha rappresentato personaggi privi di tratti identificativi e canonici, che risultano così inclusivi di ogni genere, etnia, appartenenza culturale e forma del corpo, proprio per sottolineare lo spirito di unione e inclusione che dovrebbe pervadere il mondo dello sport.

I due giovani artisti hanno lavorato non solo con grande professionalità ma anche con grande entusiasmo, generosità e disponibilità, ravvivando con le loro opere anche ulteriori porzioni di muro complementari rispetto a quanto identificato nel bando di concorso.

Il Sindaco Antonio Rusconi ha espresso “particolare soddisfazione per le opere realizzate, auspicando che i messaggi positivi espressi dai giovani artisti possano essere un augurio per la ripartenza di tutte le attività sportive, dopo due difficili stagioni, penalizzate dal Covid”.